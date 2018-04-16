Логика американских властей в части санкций остается не совсем ясной

В субботу утром поступили сообщения о нанесении США ракетного удара по Сирии. Первоначальные заголовки свидетельствовали о том, что операция не имела целью эскалацию конфликта с Россией: ракеты были направлены на объекты, на которых не базируются отечественные военные. Впоследствии, однако, американские СМИ сообщили и об альтернативных вариантах удара, которые могли спровоцировать открытую конфронтацию.

В дополнение, уже сегодня США пообещали расширить санкции против России, которые затронут «компании, занимающиеся поставкой оборудования Асаду или связанные с использованием химоружия». Подобная формулировка предполагает, что крупнейшие российские компании (в частности, находящиеся в публичном поле) не должны быть затронуты новыми мерами. Правда, логика действия американских властей в части санкций остается не совсем ясной для нас.

Как следствие, режим торгов на российском финансовом рынке останется крайне нервным и волатильным – с краткосрочным фокусом на масштаб и риторику новых санкционных решений США.