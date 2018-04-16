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Продажи после атак в Сирии могут быть ограниченными


Рынки
Елена Кожухова
Елена Кожухова
аналитик компании "Велес Брокер"
 
Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после небольшого повышения в пятницу, а сигналы с мировых площадок разнонаправленны. Основным фактором продаж для рынка РФ могут стать ракетные удары США в Сирии, а также перспектива объявления новых санкций против России уже в понедельник.

Торги на фондовых рынках США в пятницу закрылись снижением основных индексов на 0,3-0,5% после того, как отчетности банков JP Morgan Chase, Wells Fargo и Citigroup не смогли вызвать волну оптимизма на рынках.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра прибавляет порядка 0,3%. Инвесторы пока не спешат предаваться негативу, надеясь, что ракетные удары США по Сирии не выльются в более масштабное противостояние. Так, президент Штатов Дональд Трамп назвал миссию “завершенной”.

На биржах Азии наблюдаются разнонаправленные настроения. Так, японский Nikkei 225 вырос примерно на 0,3%. На рынках Китая при этом преобладают продажи.

Нефтяные котировки с утра снижаются примерно на 1%. Давление на цены оказывают пятничные данные Baker Hughes о росте числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 7 единиц, до 815 штук, максимума с марта 2015. Кроме того, инвесторы не уверены, последует ли эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке, в связи с чем частично фиксируют прибыль.

В понедельник из макроэкономических данных стоит ждать динамику розничных продаж США в марте (15.30 мск) и производственных запасов США и феврале (17.00 мск). Квартальные данные представит Bank of America.

На неделе в целом инвесторы ждут ключевых данных по экономике Китая (ВВП, розничные продажи и промышленное производство), промышленного производства США и окончательных данных по инфляции в еврозоне, индекса опережающих индикаторов США, выступления представителей ФРС. Квартальные результаты также представят такие компании как Johnson & Johnson, IBM, Goldman Sachs, Alcoa, Morgan Stanley и другие. 

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу скорректировались вниз. Ближайшими поддержками для индикаторов выступают уровни 2160 пунктов и 1075 пунктов соответственно. С технической точки зрения индексы готовы к возобновлению восходящего движения и расположены вплотную к зонам перепроданности, однако, фундаментальный фон вряд ли позволит им вырасти в понедельник

Рубль в пятницу перешел к снижению против доллара и евро, оттолкнувшись от района 61 руб и 75,5 руб соответственно. До закрепления валютных пар ниже указанных отметок лучше подождать с открытием новых “длинных” позиций против российской валюты.   

На российском фондовом рынке в первой половине дня инвесторы могут быть склонны к продажам, а рубль также окажется под давлением ввиду ракетных ударов США по Сирии. Падение, однако, наверняка будет ограниченным, так как Штаты пока не намерены осуществлять новые шаги в военном противостоянии. Перспектива объявления новых санкций против России также будет давить на рынок, но вряд ли инвесторы будут спешить с паническими продажами до прояснения ситуации.  

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