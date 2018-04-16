В следующие четыре торговых дня индекс плавно восстанавливался, завершив торговую неделю снижением на 4,5%. Индекс РТС за последние пять торговых дней потерял 10,7% из-за негативной валютной переоценки. На наш взгляд, рост рисков и геополитической напряженности продолжат оказывать давление на российский фондовый рынок. Дорогая нефть не окажет поддержки рынку, а начало ее коррекции вниз может привести к ускорению ослабления рубля и падению акций нефтегазовых компаний.
Дорогая нефть не окажет поддержки рынку
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