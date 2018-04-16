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Российская валюта остается под давлением


Рынки
Татьяна Евдокимова
Татьяна Евдокимова
аналитик Nordea Bank
 
Удар, произведенный по Сирии в ночь с пятницы на субботу позволил несколько разрядить обстановку.

Трамп прокомментировал удар словами «миссия выполнена». По сообщениям Пентагона удары по целям в Сирии завершены, но могут возобновиться в ответ на новые случаи применения химического оружия в Сирии. На этом фоне геополитические риски несколько ослабли, снизилась степень неопределенности и вероятность прямого столкновения российских и американских войск в Сирии.

Тем не менее, российская валюта продолжает оставаться под давлением, поскольку рынок продолжает ожидать новых раундов расширения санкций в отношении России. Сегодня министр финансов США должен объявить о новых санкциях в отношении компаний, которые имели дело с оборудованием, имеющим отношение к производству и применению Асадом химического оружия. Кроме того, государственная Дума рассмотрит сегодня пакет ответных мер в отношении США, которые предусматривают возможность введения ограничений на импорт ряда товаров, включая сельскохозяйственную продукцию и программное обеспечение. На этом фоне краткосрочный ориентир по паре USDRUB остается выше отметок 62.

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