Рубль в предвкушении новых санкций

На выходных участники рынка уже переварили развитие событий на сирийском фронте, и сейчас, в частности российских инвесторов, волнует тема новых санкций, о которых Вашингтон обещал объявить уже сегодня. Впрочем, в этот раз реакция рынка на новый список ограничений может оказаться не столь масштабной, как на прошлой неделе, ввиду низкой вероятности введения санкций в отношении публичных российских компаний.

Но в целом ситуация рынке остается напряженной, и несмотря на относительную устойчивость, рубль по-прежнему подвержен понижательным рискам в краткосрочной перспективе. Ограничить реализацию медвежьего сценария в случае с рублем может стартовавший в России налоговый период, а также высокие цены на нефть, которые демонстрируют ограниченную медвежью коррекцию в начале недели, но все еще остаются вблизи многолетних максимумов.

Также локально давление на «россиянина» сдерживает ослабление доллара на международной арене. При этом на более устойчивое и уверенное восстановление позиций рубля на данном этапе не ожидается в силу сохранения внешних рисков для отечественных активов.