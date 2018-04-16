FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рубль в предвкушении новых санкций


Рынки
Роман Блинов
Роман Блинов
эксперт компании "Международный финансовый центр"
 
Российская валюта остается под давлением после потерь на прошлой неделе. При этом валюта довольно сдержанно отреагировала на ракетные удары по Сирии, произведенные в субботу США, Британией и Францией. Да и сегмент рисковых активов в целом воздержался от панических распродаж на сей раз. Отечественные фондовые индексы несут умеренные потери с начала торгов в понедельник.

На выходных участники рынка уже переварили развитие событий на сирийском фронте, и сейчас, в частности российских инвесторов, волнует тема новых санкций, о которых Вашингтон обещал объявить уже сегодня. Впрочем, в этот раз реакция рынка на новый список ограничений может оказаться не столь масштабной, как на прошлой неделе, ввиду низкой вероятности введения санкций в отношении публичных российских компаний.

Но в целом ситуация рынке остается напряженной, и несмотря на относительную устойчивость, рубль по-прежнему подвержен понижательным рискам в краткосрочной перспективе. Ограничить реализацию медвежьего сценария в случае с рублем может стартовавший в России налоговый период, а также высокие цены на нефть, которые демонстрируют ограниченную медвежью коррекцию в начале недели, но все еще остаются вблизи многолетних максимумов.

Также локально давление на «россиянина» сдерживает ослабление доллара на международной арене. При этом на более устойчивое и уверенное восстановление позиций рубля на данном этапе не ожидается  в силу сохранения внешних рисков для отечественных активов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ