Худший сценарий не реализовался

После долгих консультаций военные союзники (США, Великобритания, Франция) все-таки нанесли ракетные удары по территории Сирии, выбрав для этого наиболее комфортное для финансовых рынков время (выходные дни, чтобы ограничить негативное влияние на них). По данным СМИ, большая часть ракет была перехвачена ПВО Сирии и не была направлена на объекты российской военной инфраструктуры. Таким образом, рассматривавшийся, помимо прочих, вариант удара по объектам РФ не был реализован, по-видимому, в этом случае мог последовать ответный удар, к негативным последствиям (неизвестно, какой из возможных исходов вследствие возникшего хаоса реализуется) которого США пока не готовы. Сегодня США планируют объявить новые санкции против РФ (не исключено, что в отношении некоторых компаний из химической промышленности), в связи с ее поддержкой режима Асада, который, как предполагается, использовал химическое оружие. Ожидания введения этих санкций оказывает умеренное понижательное давление на российские активы (суверенные евробонды РФ, индексы акций), которые сегодня открылись почти без изменения котировок. Несмотря на объявление Д. Трампа о том, что "миссия выполнена", определенности в отношении урегулирования геополитического кризиса не появилось.



