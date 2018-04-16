Новые американские санкции пугают инвесторов и вынуждают их продавать российские активы

Скорее всего, эти новые меры будут касаться химической промышленности. Впрочем, рассмотрим общую ситуацию на рынке. Слабость нефти и относительно крепкий рубль негативно сказывались на бумагах экспортёров: «Газпром» (-1,49%), «ЛУКОЙЛ» (-0,63%), ГМК «Норникель» (-2,05%), «Роснефть» (-1,63%). Существенное падение вновь демонстрировали акции «РУСАЛа», которые теряли до 5,2%. Из новостей можно отметить то, что совет директоров «Детского мира» (-0,06%) рекомендовал выплатить дивиденды в размере 3,88 рубля на одну акцию. Закрытие реестра предложено на 29 мая. ГК «ПИК» (-0,23%) сократила чистую прибыль по МСФО в 2017 году в шесть раз до 3,154 млрд рублей. Впрочем, выручка увеличилась в три раза, а валовая прибыль на 58% до 28,393 млрд рублей. Банк «Санкт-Петербург» (-0,81%) увеличил чистую прибыль в I квартале вдвое до 1,1 млрд рублей. В целом, по данным ЦБ РФ, прибыль банковского сектора в I квартале выросла до 352 млрд рублей по сравнению с 339 млрд рублей год назад. Большинство банковских организаций были прибыльными. Однако сам банковский сектор пока живёт в очередных тревожных ожиданиях сюрпризов из Вашингтона: Сбербанк (-2,06%), «ВТБ» (+0,59%). В плюсе торговались привилегированные акции «Татнефти» (+2,86%), «Газпром нефти» (+1,63%), «Мегафона» (+1,44%), «Интер РАО» (+1,32%). Слабее прочих оказались Polymetal (-4,76%), «ТМК» (-2,48%), «КАМАЗ» (-2,35%), привилегированные акции Сбербанка (-2,22%).

Рубль в первой половине дня предпринял попытку укрепления, но всё же не устоял перед негативными ожиданиями. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4460 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,30%, недельная до 7,31%, а месячная осталась на уровне 7,41%. Основной проблемой для рубля остаются непредсказуемые действия США и Лондона по запугиванию российской элиты, на капиталы которой собираются устроить охоту. Кроме того, США последовательно пытаются ограничить деятельность почти всех экспортных секторов российской экономики. Поэтому могут возникнуть беспокойства по поводу ухудшения торгового баланса. Кроме того, предложения Госдумы по ответным мерам больше похожи на мазохизм, чем на разумные экономические контрмеры. Вместо ограничений на прибыль американских компаний Госдума предлагает меры по ограничению российского экспорта. Впрочем, решения в данной сфере будет принимать глава государства, что обнадёживает. Из плюсов для рубля остаётся дорогая нефть и налоговый период, в ходе которого российские компании выплатят до 1,7 трлн рублей налогов. К 15:15 (мск) USD/RUB – 62,21 (+0,26%), EUR/RUB – 76,965 (+0,56%).

Алюминий продолжает дорожать. В понедельник его цена выросла ещё на 2,5% до шестилетнего максимума. Глава Norsk Hydro Ричард Брандцег предупреждает о возможном дефиците на рынке из-за ограничений для «РУСАЛа» и сокращения производства самой Norsk Hydro. В минувшие выходные компания существенно сократила производство в Бразилии из-за претензий правительства по вопросу загрязнения окружающей среды. Rio Tinto также объявила о форс-мажоре по некоторым своим поставкам из-за ситуации вокруг «РУСАЛа». Нефть оставалась в минусе, так как удар по Сирии оказался разовым мероприятием, да и сила его была несущественной. Кроме того, у нефти вновь растут беспокойства по поводу добычи в США. На прошлой неделе американские нефтяники увеличили число активных нефтяных буровых установок на 7 единиц до 815 штук.

Сезон корпоративных отчётов в США продолжается. Bank of America отчитался лучше ожиданий по прибыли и в рамках ожиданий по выручке. В то же время американские аналитики указывают на фигуру «мёртвый крест» в бумагах продолжительного падения. Американская статистика оставляет неоднозначное впечатление. Розничные продажи в марте выросли на 0,6%, а без учёта автотранспорта и топлива на 0,3%. Ожидалось, что рост составит 0,4%. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка снизился в апреле до 15,8 п. при ожиданиях снижения до 18,8 п. В марте показатель находился на уровне 22,5 п. На фоне статистики доходность по 10-летним казначейским бумагам США составляла 2,86%. Индекс доллара существенно не изменился. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,55%. Российский рынок закроет день в минусе на ожидании о новых американских ограничениях.