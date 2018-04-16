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Акции "Газпром нефти" могут протестировать апрельские максимумы


Рынки
Елена Кожухова
Елена Кожухова
аналитик компании "Велес Брокер"
 
К середине торгового дня понедельника российские фондовые индексы немного ускорили темпы падения. Индекс Мосбиржи к 14.45 мск снизился на 1,14% до 2150,31 пункта, а индекс РТС упал на 1,44%, до 1088,64 пункта. Реакция рынка на военные атаки Запада в Сирии была сдержанной, а инвесторы теперь ждут возможного объявления новых санкций в отношении России. Рубль к середине дня перешел к снижению против доллара и евро. Доллар находился выше отметки 62 руб, а евро приближался к 77 руб.

В лидерах роста к середине дня пребывали привилегированные акции “Татнефти” (+3,37%) и бумаги “Газпром нефти” (+1,79%). В лидерах падения были котировки Polymetal (-4,49%), а также ГМК “Норильский никель” (-4,02%).  

Акции “Газпром нефти” сохраняют относительную стабильность и продолжают среднесрочный рост. В понедельник котировки поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (район 297 руб). Если акциям по итогам дня удастся удержать указанное значение, и в особенности остаться выше 300 руб, можно ожидать тестирования максимумов апреля, расположенных в районе 316 руб. 

Внешние факторы

Внешний фон к середине дня складывался разнонаправленный. Нефтяные котировки оставались на отрицательной территории и теряли порядка 1,2%. Авиаудары в Сирии не привели к увеличению геополитической напряженности, так как в целом были ожидаемы инвесторами. Теперь на рынке ждут дальнейших шагов Запада и России. В случае отсутствия значимых фундаментальных факторов котировки нефти Brent могут развить коррекцию в район 70 долларов, а нефти WTI – в район 65 долларов за баррель. Торги на биржах Азии завершились разнонаправленной динамикой основных индексов. 

Торги в Европе проходят на умеренно пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,2%.  Значимой статистики в понедельник опубликовано не было.  Фьючерс на индекс S&P500 недавно вырос примерно на 0,5%, ускорив темпы повышения по ходу дня. До начала основных торгов неплохие квартальные результаты представил Bank of America. На рынке в понедельник ждут динамику розничных продаж США в марте (15.30 мск) и производственных запасов США и феврале (17.00 мск). 

Техническая картина и прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник продолжили умеренное коррекционное снижение, начатое в пятницу, стремившись к обозначенным нами с утра целям падения 2160 пунктов и 1075 пунктов соответственно. Направление дальнейшего движения индикаторов будет определяться фундаментальными факторами, в то время как с технической точки зрения индексы готовы к любому исходу событий. 

Рубль к середине дня находился в небольшом минусе против доллара и евро. На данный момент имеет смысл сохранять “короткие” позиции по российской валюте – как минимум до закрепления пары доллар/рубль ниже 61 руб, а пары евро/рубль – ниже 75,5 руб. Во второй половине дня настроения на рынках будут зависеть от политических факторов. В США грозят уже в понедельник объявить о новых санкциях в отношении РФ. Ожидания новых ужесточений будут оказывать давление как на фондовый рынок, так и на рубль. В дальнейшем многое будет зависеть от того, какие именно меры предпримет Запад и чем ответит Россия. 

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