США дали рублю укрепиться перед новой атакой "медведей"

В понедельник, 16 апреля, курс рубля открылся снижением и торговался в минусе большую часть времени. Отечественная валюта оказалась под давлением на фоне обострения геополитической ситуации между США и Россией по Сирии, а также новостей о готовящихся новых антироссийских санкциях. Панических продаж рубля не наблюдалось. Он быстро адаптировался к негативным новостям.
В начале сессии курс доллара снижался с 62,62 руб. - до 61,64 руб., курс евро – с 77,23 руб., до 76,26 руб. Положительное влияние на рубль могли оказать экспортёры, которые продавали валютную выручку для уплаты налогов. Пик налогового периода приходится на 25 апреля, когда уплачиваются НДПИ, НДС и акцизы.
К американской сессии рубль растерял всю прибыль, ожидая новых драйверов. К закрытию торговой сессии сюрприз преподнес президент США Дональд Трамп. Он решил отложить введение новых санкций в отношении России, которые ранее анонсировала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Об этом сообщило издание Washington Post. На положительной новости рубль вышел в плюс против иностранных валют. Курс доллара упал до 60,99 руб., курс евро – до 75,51 руб.
Несмотря на укрепление рубля, индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился на 0,23%, до 141,82. Инвесторы неохотно покупают ОФЗ после введенных антироссийских санкций 6 апреля.
Из-за сирийского конфликта, а также возможного расширения антироссийских санкций США и Великобританией, я остаюсь «медведем» по рублю. Считаю, что в ближайшие дни для российской валюты сохранится негативный информационный фон.
Допускаю краткосрочное укрепление отечественной валюты до отметки 74,35 руб. за евро, и до 60,15 руб. за доллар США. Для пары доллар/рубль целевая область остается в районе 66,60 – 67,20 руб., а для пары евро/рубль – на уровне 85,85 руб.
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