FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

США дали рублю укрепиться перед новой атакой "медведей"


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 

В понедельник, 16 апреля, курс рубля открылся снижением и торговался в минусе большую часть времени. Отечественная валюта оказалась под давлением на фоне обострения геополитической ситуации между США и Россией по Сирии, а также новостей о готовящихся новых антироссийских санкциях. Панических продаж рубля не наблюдалось. Он быстро адаптировался к негативным новостям.

В начале сессии курс доллара снижался с 62,62 руб. - до 61,64 руб., курс евро – с 77,23 руб., до 76,26 руб. Положительное влияние на рубль могли оказать экспортёры, которые продавали валютную выручку для уплаты налогов. Пик налогового периода приходится на 25 апреля, когда уплачиваются НДПИ, НДС и акцизы.

К американской сессии рубль растерял всю прибыль, ожидая новых драйверов. К закрытию торговой сессии сюрприз преподнес президент США Дональд Трамп. Он решил отложить введение новых санкций в отношении России, которые ранее анонсировала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Об этом сообщило издание Washington Post. На положительной новости рубль вышел в плюс против иностранных валют. Курс доллара упал до 60,99 руб., курс евро – до 75,51 руб. 

Несмотря на укрепление рубля, индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился на 0,23%, до 141,82. Инвесторы неохотно покупают ОФЗ после введенных антироссийских санкций 6 апреля.

Из-за сирийского конфликта, а также возможного расширения антироссийских санкций США и Великобританией, я остаюсь «медведем» по рублю. Считаю, что в ближайшие дни для российской валюты сохранится негативный информационный фон. 

Допускаю краткосрочное укрепление отечественной валюты до отметки 74,35 руб. за евро, и до 60,15 руб. за доллар США. Для пары доллар/рубль целевая область остается в районе 66,60 – 67,20 руб., а для пары евро/рубль – на уровне 85,85 руб.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ