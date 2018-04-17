Серьезное обострение санкционной политики Запада способно повлечь новую волну девальвации рубля

Стремительное ослабление рубля на 10% за три дня сопровождалось подрастанием нефтяных котировок, что привело стоимость нефти в рублях к новым максимумам. Коррекция конца прошлой недели вернула рубль к более-менее справедливой, исходя из текущей ситуации, стоимости.
На уровне 61-63 может на некоторое время наступить стабилизация, тем более что Минфин пока отказался от покупки валюты.
Однако любое серьезное обострение санкционной политики Запада способно отступление кэрри-трейдеров обратить в бегство, и тогда новая волна девальвации неизбежна.
Рекомендуем сохранять валютные позиции тем у кого они есть, у кого нет - 61-62 по доллару и 75-76 по евро можно рекомендовать для покупки, особенно актуально это будет для хеджирования позиций по портфелям акций.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.