FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Данные теханализа оставляют в силе возможность возобновления коррекции вниз по индексу РТС


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В понедельник наблюдалось углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением опасений, связанных с геополитическими рисками.

За прошедшие выходные силы коалиции США, Великобритании и Франции нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, а в воскресенье представитель США при ООН заявила о планах Минфина объявить в понедельник новый пакет санкций в отношении компаний РФ. В итоге Сбербанк (SBER) подешевел на 6.2%, Норникель (GMKN) – на 5.6%, ММК (MAGN) и Новатэк (NVTK) – на 2.2%. 

Во втором эшелоне наблюдались разнонаправленные изменения цен. Обыкновенные акции ЧТПЗ (CHEP) подорожали на 6.9%, Фармсинтеза (LIFE) – на 6.0%, Кузбасской топливной компании (KBTK) – на 3.8%. Тем временем в минусе закрылись Галс-Девелопмент (HALS, -24.1%), ОВК (UWGN, -6.6%), Калужская сбытовая компания (KLSB, -5.5%).

Фондовые индексы США повысились на 0.7% - 0.9%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы закрылись в минусе, в среднем в небольшом минусе пребывают и азиатские индексы.

Сегодня в начале торгов возможен «отскок» по индексу РТС. Как сообщается, президент США предпочел отложить вопрос о новых санкциях в отношении компаний РФ, привязав его решение к возможным действиям российской стороны, что способствует сокращению нервозности на рынке.

Вместе с тем, данные технического анализа пока оставляют в силе возможность возобновления коррекции вниз по индексу РТС.

На валютном рынке в начале торгов вероятна коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне смягчения опасений, связанных с возможными санкциями в отношении российских компаний.

Тем временем в США стартовал сезон публикации финансовой отчетности, сегодня, в частности, отчетность опубликуют корпорация Johnson&Johnson (13:40 мск) и банк Goldman Sachs (14:30 мск).

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ