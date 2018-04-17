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Трамп дал сигнал к покупкам рубля и акций


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 

Президент США Дональд Трамп вновь резко изменил расклад сил на российском финансовом рынке. Вчера, когда на Московской бирже торговались только фьючерсы, СМИ со ссылкой на источники в американской администрации сообщили, что Трамп распорядился повременить с введением новых экономических санкций в отношении России.

Более того, американский лидер повторно заявил о намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы попытаться улучшить отношения с Россией.

Утром в понедельник участники торгов проигнорировали информацию, что Трамп устроил разнос своим советникам за то, что они дезинформировали его по вопросу высылки дипломатов. США хотели поддержать остальные страны и выслать примерно такое же количество российских дипломатов, что и в среднем европейские страны, но получилось, что реакция Штатов на инициативу Великобритании стала самой жесткой.

Вчера на вечерних торгах фьючерс на индекс РТС вырос более чем на 3%, свыше 5% прибавили фьючерсы на акции Сбербанка, которые днем в очередной раз обвалились. На 1,8% вырос фьючерс на валютную пару доллар-рубль.

Поэтому сегодня рынок акций откроется с хорошим, не менее процента, гэпом вверх и дальше рост может продолжиться. Рекомендуем обратить внимание прежде всего на акции Сбербанка, ГМК «Норильский Никель», упавшими вчера на 6,17% и 5,26% соответственно, а также «Лукойл».

Внешний фон также в основном позитивный: американский рынок вырос вчера более чем на 0,8%, а нефть хоть и припала в рамках коррекции, но все равно держится выше 71 доллара за баррель. Сегодня фьючерсы на американские индексы и нефть находятся в небольшом плюсе.

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