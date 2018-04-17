Для российских активов недели перед летним затишьем не будут спокойными

Ожидания очередных объявлений из администрации США давили на российские активы. Вашингтон обещал применить новые меры против российских компаний в ближайшее время. Однако, не дожидаясь объявления, в минусе торговались бумаги большинства российских экспортёров: «Газпром» (-0,76%), «ЛУКОЙЛ» (-0,26%), «Роснефть» (-1,24%), ГМК «Норникель» (-5,62%), «НОВАТЭК» (-2,2%). В качестве общего индикатора отношения к российскому рынку выступили бумаги Сбербанка, которые просели на 6,17%.

Акции «Северстали» (+1,59%) смогли вырваться в плюс на фоне решений совета директоров. Компания приняла новую дивидендную стратегию, согласно которой акционерам будет выплачиваться в течение года до 100% свободного денежного потока головной компании и дочерних структур при условии, что соотношение чистого долга и EBITDA не превысит 1,0X. СД «Северстали» также рекомендовал выплатить за I квартал дивиденды в размере 38,32 рубля на акцию. Если компания сможет сохранить темпы выплат, то бумаги «Северстали» становятся одной из самых интересных дивидендных историй на рынке.

В Гонконге бумаги «РУСАЛа» обвалились почти на 30%, но в России они потеряли лишь 5,57%. «Детский Мир» (-0,06%) выплатит 3,88 рубля на акцию в качестве дивидендов за 2017 год. ГК «ПИК» (+2,02%) отчиталась о снижении чистой прибыли по МСФО в 2017 году в шесть раз до 3,154 млрд рублей. Однако выручка компании выросла в три раза до 175,134 млрд рублей, а валовая прибыль на 58% до 28,393 млрд рублей. ЦБ РФ сообщил о росте прибыли банковского сектора в I квартале до 352 млрд рублей по сравнению с 339 млрд рублей годом ранее. Большинство банковских организаций оказалось прибыльным. К закрытию торгов в лидерах роста и падения отметились привилегированные акции «Татнефти» (+4,6%), «Интер РАО» (+2,93%), «Газпром нефть» (+1,82%), «ВТБ» (+1,81%), а также Polymetal (-5,91%), привилегированные акции Сбербанка (-4,47%), «Распадская» (-3,55%), «КАМАЗ» (-3,33%), Yandex (-3,02%).

Весьма странные торги проходили по рублю. В течение дня российская валюта преимущественно слабела на фоне ожиданий новых сюрпризов из США. Но сюрпризы оказались ещё более удивительными. Д. Трамп обвинил Китай и Россию в преднамеренном ослаблении валют. Естественно, оставим данное заявление без комментариев, которые уже становятся излишними. В дневные часы рубль испытывал давление из-за негативных ожиданий, которые также были связаны с инициативами Госдумы по ответным мерам против США. В частности, в качестве вариантов действий предусматривались такие возможности, как прекращение экспорта ракетных двигателей, ядерного топлива и титана, что приносит весьма существенный валютный доход для страны.

Впрочем, вернёмся к макроэкономике. Минэкономразвития повысило ожидания по инфляции в апреле-мае с 2,1%-2,2% до 2,3%-2,6%. МЭР также отмечает, что ослабление рубля, если оно будет устойчивым, также может повысить темпы инфляции, что делает её прогноз неопределённым. В таких условиях вероятность изменения ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании составляет 0%. Поддержку рублю оказывает не только Д. Трамп, который, по слухам в СМИ, приказал отложить введение новых санкций против РФ, но и предстоящие налоговые платежи, которые оценивают в 1,7 трлн рублей.

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Цены металлов снижаются, нефть торгуется в слабом плюсе. Вновь появляются признаки очередного фронта торговой войны Китая и США. Впрочем, для российского рынка всё это имеет вторичное значение.

На первый план выходят обвинения президента США Д. Трампа в преднамеренном ослаблении валюты, а также информация Washington Post о том, что Д. Трамп решил пока отложить новые санкции. Плюс к этому в расследование химического происшествия в Сирии включились американские журналисты, которые пока подтверждают версию РФ. В любом случае, для российских активов недели перед летним затишьем не будут спокойными.