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Для российских активов недели перед летним затишьем не будут спокойными


Рынки
Андрей Кочетков
Андрей Кочетков
аналитик компании "Открытие Брокер"
 

Ожидания очередных объявлений из администрации США давили на российские активы. Вашингтон обещал применить новые меры против российских компаний в ближайшее время. Однако, не дожидаясь объявления, в минусе торговались бумаги большинства российских экспортёров: «Газпром» (-0,76%), «ЛУКОЙЛ» (-0,26%), «Роснефть» (-1,24%), ГМК «Норникель» (-5,62%), «НОВАТЭК» (-2,2%). В качестве общего индикатора отношения к российскому рынку выступили бумаги Сбербанка, которые просели на 6,17%.

Акции «Северстали» (+1,59%) смогли вырваться в плюс на фоне решений совета директоров. Компания приняла новую дивидендную стратегию, согласно которой акционерам будет выплачиваться в течение года до 100% свободного денежного потока головной компании и дочерних структур при условии, что соотношение чистого долга и EBITDA не превысит 1,0X. СД «Северстали» также рекомендовал выплатить за I квартал дивиденды в размере 38,32 рубля на акцию. Если компания сможет сохранить темпы выплат, то бумаги «Северстали» становятся одной из самых интересных дивидендных историй на рынке.

В Гонконге бумаги «РУСАЛа» обвалились почти на 30%, но в России они потеряли лишь 5,57%. «Детский Мир» (-0,06%) выплатит 3,88 рубля на акцию в качестве дивидендов за 2017 год. ГК «ПИК» (+2,02%) отчиталась о снижении чистой прибыли по МСФО в 2017 году в шесть раз до 3,154 млрд рублей. Однако выручка компании выросла в три раза до 175,134 млрд рублей, а валовая прибыль на 58% до 28,393 млрд рублей. ЦБ РФ сообщил о росте прибыли банковского сектора в I квартале до 352 млрд рублей по сравнению с 339 млрд рублей годом ранее. Большинство банковских организаций оказалось прибыльным. К закрытию торгов в лидерах роста и падения отметились привилегированные акции «Татнефти» (+4,6%), «Интер РАО» (+2,93%), «Газпром нефть» (+1,82%), «ВТБ» (+1,81%), а также Polymetal (-5,91%), привилегированные акции Сбербанка (-4,47%), «Распадская» (-3,55%), «КАМАЗ» (-3,33%), Yandex (-3,02%).

Весьма странные торги проходили по рублю. В течение дня российская валюта преимущественно слабела на фоне ожиданий новых сюрпризов из США. Но сюрпризы оказались ещё более удивительными. Д. Трамп обвинил Китай и Россию в преднамеренном ослаблении валют. Естественно, оставим данное заявление без комментариев, которые уже становятся излишними. В  дневные часы рубль испытывал давление из-за негативных ожиданий, которые также были связаны с инициативами Госдумы по ответным мерам против США. В частности, в качестве вариантов действий предусматривались такие возможности, как прекращение экспорта ракетных двигателей, ядерного топлива и титана, что приносит весьма существенный валютный доход для страны.

Впрочем, вернёмся к макроэкономике. Минэкономразвития повысило ожидания по инфляции в апреле-мае с 2,1%-2,2% до 2,3%-2,6%. МЭР также отмечает, что ослабление рубля, если оно будет устойчивым, также может повысить темпы инфляции, что делает её прогноз неопределённым. В таких условиях вероятность изменения ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании составляет 0%. Поддержку рублю оказывает не только Д. Трамп, который, по слухам в СМИ, приказал отложить введение новых санкций против РФ, но и предстоящие налоговые платежи, которые оценивают в 1,7 трлн рублей. 

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Цены металлов снижаются, нефть торгуется в слабом плюсе. Вновь появляются признаки очередного фронта торговой войны Китая и США. Впрочем, для российского рынка всё это имеет вторичное значение.

На первый план выходят обвинения президента США Д. Трампа в преднамеренном ослаблении валюты, а также информация Washington Post о том, что Д. Трамп решил пока отложить новые санкции. Плюс к этому в расследование химического происшествия в Сирии включились американские журналисты, которые пока подтверждают версию РФ. В любом случае, для российских активов недели перед летним затишьем не будут спокойными.

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