Индекс Мосбиржи на открытии может вырасти на 1%

Мы ожидаем позитивного открытия индекса МосБиржи с существенным приростом в пределах 1%, вблизи отметки 2160 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2140, 2130 п. В качестве сильных сопротивлений выступят отметки 2170, 2180 п.

После позитивного старта торгов не исключены дальнейшие попытки коррекционного повышения индекса МосБиржи в район 2170 п. Этому способствует вечернее улучшение настроений на российском срочном рынке, а также умеренное утреннее повышение стоимости фьючерсов на нефть и фондовые индексы США.

Во второй половине дня ключевым внешним фактором для локального фондового рынка останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать публикация мартовской статистики по объемам закладок новых домов и полученных разрешений на строительство в США (15.30 МСК). Кроме того, в 16.15 МСК выйдут мартовские данные по изменению объемов промышленного производства и загрузке производственных мощностей в США.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1,45%) и РТС (-1,75%) вновь завершили торги с сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Внутри торгового дня мы наблюдали достаточно волатильное движение указанных индексов. В целом же на локальном рынке акций по-прежнему преобладали пессимистичные настроения. Участники российских торгов ожидали обещанных ранее известий по поводу дальнейшего ужесточения внешних санкций со стороны США. Однако вчера так и не вышло новостей на эту тему. Более того, в американских СМИ появились слухи о том, что президент США Дональд Трамп не намерен вводить новые ограничительные меры против РФ в ближайшее время. Возможно, именно по этой причине в ходе вечерней торговой сессии состоялось сильное коррекционное повышение стоимости фьючерсов на индексы РТС (RIM8, +3,07%) и МосБиржи (МММ8, +1,29%).

Стоит отметить, что военные и политические последствия субботнего ракетного обстрела Сирии оказались не настолько фатальными, как ожидалось. Однако градус международной напряженности вчера оставался высоким. По этой причине состояние внешних рынков не имело решающего влияния на ход локальных торгов. Одним из немногих по-настоящему значимых факторов для российских фондовых индексов остается динамика нефтяных фьючерсов. Несмотря на вчерашнее ситуативное падение, они продолжают торговаться недалеко от своих долгосрочных максимумов. Это позволяет надеяться на то, что наблюдавшееся падение интереса к отечественному фондовому рынку носит лишь временный характер.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние контанго величиной в 34 п., или 3,2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне сильной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-6% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек опережающим падением вновь выделились бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -6,17%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -4,47%). По-видимому, мы наблюдали продолжение выхода нерезидентов из указанных бумаг. Компании финансового сектора остаются уязвимыми в случае ужесточения внешних отраслевых санкций. Кроме того, возможные адресные ограничительные меры в отношении отдельных крупных предприятий могут нанести косвенный удар по кредитующим их банкам.

Среди отраслевых индексов Московской биржи наибольшие внутридневные потери понес индекс Металлов и добычи MICEXM&M (-1,88%). Лидерами падения в своем секторе выступили акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -5,62%), ММК (MAGN RM, -2,24%), Распадская (RASP RM, -3,55%), Polymetal (POLY RM, -5,91%), RUSAL plc (RUAL RM, -5,57%).

Отметим также опережающее падение акций М.Видео (MVID RM, -2,78%). Вчера стало известно, что внеочередное общее собрание акционеров торговой сети одобрило обеспечительные меры по кредиту для приобретения конкурирующей компании «Эльдорадо». Таким образом, объявленная ранее сделка стоимостью порядка 45,5 млрд рублей без учёта долговых обязательств поглощаемой компании может быть закрыта до конца текущего квартала.

Вместе с тем, в СМИ появились слухи о том, что ПАО «М.видео» обсуждает возможное поглощение еще одного прямого конкурента на внутреннем рынке, которым является убыточная торговая сеть «Медиа Маркт». Эта российская «дочка» немецкой компании Media-Saturn-Holding GmbH может быть продана с одновременным приобретением миноритарного пакета акций «М.Видео» в размере от 15% до 25% минус 1 акция.

Довольно масштабным приростом против падающего рынка выделились акции банка ВТБ (VTBR RM, +1,81%). Эти бумаги пользовались спросом на фоне известия о том, что наблюдательный совет кредитной организации рекомендовать годовому общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов за 2017 год в размере 0,00345 руб. на обыкновенную именную акцию. Таким образом, годовые дивиденды по указанным бумагам увеличились почти в 3 раза. Они составят порядка 6,7% от текущей биржевой стоимости.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с заметным повышением в пределах 0,4%. Контракты на нефть сорта Brent повысились в цене на 0,3%. Фьючерсы на золото умеренно подешевели на 0,2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 незначительно повысился. Гонконгский Hang Seng просел на 0,4%.

С учетом сильного закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Аргументом в пользу позитивного старта локальных торгов также выступает существенный вечерний прирост стоимости фьючерсов на индексы МосБиржи и РТС.