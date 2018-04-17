Рынок акций РФ и рубль повысятся в начале дня на снижении рисков геополитики

Рынок акций РФ и рубль вырастут на фоне снижения геополитических рисков. Отложение вопроса введения новых санкций США против РФ поддержит стоимость российских активов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие рынка акций с существенным приростом вблизи отметки 2160 пунктов, ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2140 и 2130, а в качестве сильных сопротивлений выступят отметки 2170 и 2180, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После позитивного старта торгов не исключены дальнейшие попытки коррекционного повышения индекса Мосбиржи в район 2170. Этому способствует вечернее улучшение настроений на российском срочном рынке, а также умеренное утреннее повышение стоимости фьючерсов на нефть и фондовые индексы США", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России, и это может свидетельствовать о локальном снятии напряжённости в отношениях стран, рассуждает Роман Ткачук из компании "Альпари".

"Рубль сможет "выдохнуть", главное, что санкций на ОФЗ в ближайшее время не будет. Сегодня укрепление российской валюты может продолжиться. В первой половине дня курс пары доллар/рубль может опуститься в район 60,5. Но от этих уровней вероятно возобновление покупок валюты из-за отложенного спроса со стороны населения, компаний и Минфина", – добавил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 0,7-0,9% на фоне сезона корпоративных отчетов в стране.

В частности, чистая прибыль банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала выросла на 30%, до 6,918 миллиарда долларов, или 0,62 доллара на акцию при прогнозе в 0,59 доллара.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 1,3%, японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai SE Composite Index снизился на 0,7%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра росли на 0,5-0,6%. Стоимость нефти на утренних торгах росла на 0,4% - до 71,73 доллара за баррель по марке Brent (июньский фьючерс).

Курс евро колебался на уровне 1,2397 доллара против 1,2378 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился в понедельник на внешнем негативе и падении бумаг Сбербанка и горно-металлургических компаний. Индекс Мосбиржи закрытию торгов снизился на 1,45% - до 2143,67 пункта, индекс РТС - на 1,75%, до 1085,16 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 0,89 рубля - до 61,16 рубля, евро - на 0,83 рубля, до 75,72 рубля.