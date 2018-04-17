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Рост депозитов опережает динамику кредитов, что дает возможность банкам наращивать ликвидность


Рынки
Наталия Орлова
Наталия Орлова
главный экономист Альфа-банка
 

ЦБ представил статистику по банковскому сектору за март. Кредитная активность продолжала постепенно восстанавливаться как в корпоративном, так и в розничном сегментах, в рамках наших ожиданий. Корпоративные кредиты выросли на 1,3% м/м, или на 4,5% г/г (с учетом коррекции на валютную переоценку); рост розничных кредитов составил 1,6% м/м и 15,7% г/г в марте.

В то же время сегмент депозитов демонстрирует более сильные результаты, на наш взгляд. Корпоративные счета выросли на 4,3% г/г – главным образом, на фоне восстановления корпоративных валютных депозитов после снижения в феврале – до $171 млрд в марте, что, тем не менее, соответствует среднему показателю за 2017 г. ($170 млрд). Динамика розничных депозитов превзошла ожидания – они показали сильный рост на 1,1% м/м и на 8,7% г/г в марте после роста на 6-7% г/г в прошлом году.

Мы полагаем, что ускорение розничных депозитов было связано с недавним повышением зарплат госсектора. Если индексация госзарплат и динамика кредитов сохранятся примерно на текущих уровнях, мы не исключаем, что банковский сектор продолжит и дальше аккумулировать избыточную ликвидность: объемы депозитов банковского сектора на счетах в ЦБ РФ уже составляют 2,8-3,0 трлн руб., увеличившись с 1,6-2,0 трлн руб. по данным на конец прошлого года.

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