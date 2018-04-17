Длинные ОФЗ подешевели в среднем на 15 б.п.

На рынке корпоративного рублевого долга в ходе минувших торгов наблюдалась повышенная торговая активность, и обороты составили 25 млрд руб., что на 60% выше среднедневных значений за месяц. Единой динамики выявлено не было: рост на 15 б.п. показали лидеры торгового оборота, короткие облигации с дюрацией до года, тогда как более длинные серии теряли позиции.

Нефтегазовый сектор смотрелся лучше рынка, и соответствующие бумаги прибавили в среднем по 0,3%. Драйвером в сегменте оказался четвертый выпуск Газпром нефти, который вырос в цене на 0,4%. Отрасль металлургии находилась под давлением, и соответствующие облигации потеряли в среднем по 1,2%. Нисходящая динамика в отрасли была присуща всем торгуемым бумагам, за исключением ЧТПЗ.

На рынке рублевого госдолга единой динамики не сложилось. ОФЗ с дюрацией до 5 лет росли на 5-10 б.п., тогда как более длинные облигации подешевели в среднем на 15 б.п. Аутсайдером на дальнем отрезке кривой оказался заем серии 26221 (-0,3%).

Российские корпоративные евробонды торговались в смешанном диапазоне. Выпуски нефтегазовых эмитентов, Сбербанка и Газпромбанка находились под давлением, тогда как займы ВЭБа и металлургических компаний росли в цене.



