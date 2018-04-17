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Мнения аналитиков

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Сезон отчетов поддержит восходящий тренд на рынке США


Рынки
Ален Сабитов
Ален Сабитов
младший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 

Фондовые индексы США в понедельник закрылись в зеленой зоне. S&P500 вырос на 0,81%, до 2677 пунктов, и вновь вышел в плюс с начала года. Проблема международной политики сохраняет актуальность после ракетного удара, нанесенного 14 апреля США, Францией и Великобританией по Сирии. Однако инвесторы больше сосредоточены на выходящей отчетности.

Доллар США ослаб по отношению к основным мировым валютам из-за обвинений Дональда Трампа в отношении Китая и России в том, что они девальвировали юань и рубль. В паре с евро доллар снизился с $1,2332 до $1,2379.

Bank of America Corp. (NYSE: BAC) сообщил о получении в 1-м квартале прибыли в размере $6,92 млрд ($0,62 на акцию) по сравнению с $5,34 млрд годом ранее. Выручка повысилась с $22,25 млрд до $23,125 млрд. Консенсус предполагал прибыль на уровне $0,59 на акцию при выручке в $23,06 млрд. Повышение процентных ставок, экономическая активность и налоговая реформа создают хорошие условия для улучшения показателей финансовых компаний. 

Отчетность за 1-й квартал приятно удивляет инвесторов. Вчера все компании, представившие свои финансовые результаты, превзошли ожидания рынка, что придало позитивный импульс фондовым индексам. Текущий сезон отчетов может стать лучшим за долгие годы, что поддерживает восходящий тренд S&P500 после периода геополитической неопределенности. Если отчетность продолжит преподносить позитивные сюрпризы, индекс широкого рынка может решиться на штурм отметки 2700 пунктов и закрепиться в плюсе с начала года. Мы считаем, что 17 апреля S&P500 закроется ростом на 0,3%, до 2685 пунктов. 

Из важной экономической статистики сегодня стоит оценить данные о количестве выданных разрешений на строительство. Мы ожидаем показателей на уровне или лучше ожиданий, что будет позитивно воспринято рынком.

Сегодня до открытия торгов отчитываются Goldman Sachs, Johnson & Johnson и United Health, после закрытия — IBM. Прогноз предполагает повышение выручки всех этих компаний. Отчитавшиеся до сегодняшнего дня банки представили сильные результаты, что дает надежду на успешный релиз от Goldman Sachs.

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