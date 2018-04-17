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Новым коммерческим директором X5 Retail Group назначен Йоханнес Толай из Globus


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По сообщению газеты Ведомости, новым коммерческим директором X5 Retail Group назначен Йоханнес Толай.

С 1987 г. Йоханнес Толай работал в немецкой сети гипермаркетов Globus и в том числе руководил выходом этой компании на российский рынок. К 2015 г. сеть Глобус стала одной из 10 крупнейших в России. С точки зрения стоимости для потребителей мы считаем ее одной из наиболее привлекательных в формате гипермаркетов – включая самый широкий ассортимент и эффективность управления им.

В своей новой роли в X5 Retail Group Толай будет отвечать за коммерческое развитие всех трех форматов сети, прямой импорт и работу зарубежных офисов компании. На наш взгляд, существуют три направления коммерческой деятельности, оптимизация которых могла бы существенно улучшить финансовые показатели компании. Прежде всего, будущий успех X5 Retail мы связываем с внедрением инновационных инструментов, основанных на индивидуализации покупательского опыта в зависимости от расположения каждого конкретного магазина с целью повышения продаж и сокращения доли промо-акций (по последним данным, достигшей порядка 30%). К двум другим направлениям, повышающим инвестиционную привлекательность компании, мы бы отнесли дальнейшую консолидацию закупок и унификацию рекламных акций по всем трем форматам.

В этот четверг 19 апреля X5 Retail Group опубликует операционные результаты за 1к18. Согласно прогнозу руководства, в отчетном периоде выручка компании должна вырасти на 20% г/г, что является самым высоким показателем роста в отрасли. Исходя из плана открытия новых магазинов (2,500), мы ожидаем, что в этом году X5 сохранит свои лидирующие позиции в секторе. Акции группы торгуются с привлекательным, на наш взгляд, прогнозным коэффициентом EV/EBITDA за 2018 г. в 6.3x.

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