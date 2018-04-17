Рубль вздохнул с облегчением

Давление на рубль ослабло на торгах во вторник. Российская валюта в моменте коснулась недельных максимумов и сохраняет относительную стабильность на фоне дальнейшей деэскалации геополитической напряженности.
Накануне Трамп заявил, что пока не станет вводить новые санкции в отношении Москвы. На вздохе облегчения российские активы принялись энергично корректироваться после недавних распродаж. Несмотря на некоторую разрядку обстановки, внешняя политика по-прежнему сопряжена с рисками для рубля, а значит, он будет оставаться уязвимым и чувствительным к новостям с этого фронта.
Тем не менее, на данном этапе смягчения риторики американского президента достаточно, чтобы придать рублю больше уверенности, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Дополнительно в ближайшие полторы недели рубль поддержит налоговый период. Однако этот фактор может быть нивелирован, если власти возобновят покупки валюты на рынке.
Основное внимание игроков будет и далее сосредоточено на геополитике, но снижение градуса напряженности позволит обратить внимание и на нефтяной фактор. Впрочем, здесь отмечаются признаки назревающей нисходящей коррекции, хотя котировки пока находятся на приличных уровнях и на данный момент оказывать нейтральной воздействие на отечественный рынок.
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