FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Торговые войны лишают евро уверенности


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 

Евро/доллар к утру среды остается под отметкой 1,24. Последние несколько дней основная валютная пара весьма волатильна, причем инвесторы реагируют - в кои-то веки – на статистику и фундаментальные индикаторы. Сейчас доллар укрепился и за счет статданных из США, и на фоне слабых отчетов по еврозоне. Впереди - новая статистика из европейского региона и, вероятно, новые рыночные реакции. 

EUR/USD, согласно техническому графику, остается в боковом диапазоне 1,2300-2425, который актуален и сегодня. Ближайшее значимое сопротивление для инструмента располагается на 1,2414, вчерашнем пике, ключевая поддержка стоит на 1,2327. 

Итак, накануне против евровалюты сыграли данные по деловым настроениям от ZEW за апрель: по Германии индикатор провалился на 8,2 пункта против предыдущего значения в 5,1 пункта, для еврозоны этот показатель просел до 1,9 пункта с мартовского уровня 13,4 пункта. Статистика означает, что начавшиеся в мире торговые войны уже наносят удары по отдельным экономикам, сокращая объемы производства, параметры экспорта и розничные продажи тоже. Вечерняя статистика по США поддержала американскую валюту: объем промышленного производства в марте вырос на 0,5% м/м, превысив ожидания. Кроме того, увеличилось количество выданных разрешений на строительство, а также число закладок новых домов. 

Американской значимой статистики сегодня не будет - «Бежевая книга» и ее содержание оказывают мало влияния на ход торгов, но еврозона днем представит статданные по инфляции в марте в финальном чтении. Любое отклонение от первой оценки отразится на поведении пары евро/доллар, но пока - «боковик».

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ