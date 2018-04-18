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Мнения аналитиков

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Основное сопротивление по индексу Мосбиржи расположено на уровне 2220 пунктов


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,07%, закрывшись на отметке 2706,39 пунктов, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,87%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 1,74%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт - до 2,81%.

Оставив позади историю с угрозой торговых войн и ракетные удары по Сирии, игроки с энтузиазмом перешли к покупке подешевевших за последние два месяца акций на фоне позитивного сезона отчета компаний.

В свою очередь по данным опроса управляющих крупных фондов, проведенного Bank of America, большинство игроков считают, что цены на акции достигнут своих максимумов только к концу 2018-началу 2019 года.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,17%, закрывшись на отметке $71,70 на фоне вышедших недельных данных от API, которые показали недельное снижение запасов нефти в США на один миллион баррелей и бензина на 2,47 миллиона баррелей.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent все так же выступают отметки $71 и $70,50. Основное сопротивление расположено на $73,40, при проходе которого цена на «черное золото»  может протестировать отметку $75.

Сегодня рынки будут ждать статистики от Минэнерго США (17.30 мск).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2191,19 п., прибавив 2,22%. На данный момент локальная поддержка находится на отметке 2165 п., закрепление под которой снова создаст угрозу снижения. Основное сопротивление расположено на уровне 2220 пунктов, его проход может способствовать усилению покупок по широкому рынку.

На данном этапе основной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает уровень 110500 п., уход под который снова возобновит продажи.  Сопротивления расположены на 112200 п. и 113600 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 61,55, снизившись на 0,64% по отношению к доллару на заявлениях американского Госдепа о том, что США не отказываются от идеи новых санкций против России, и их введение все еще стоит на повестке дня.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре выступают отметка 62, при закреплении над которой российская валюта может снова потерять от рубля до пятидесяти копеек. Поддержки расположены на уровнях 61 и 60.

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