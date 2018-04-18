Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг преобладали покупки. Решение президента США отложить вопрос о новом пакете санкций к российским компаниям было воспринято участниками рынка как признак снижения геополитической напряженности, которая до сих пор являлась одной из основных составляющих премии, требуемой инвесторами по российским бумагам. Корпоративные новости также дали некоторое основание для оживления. Так, Наблюдательный совет Сбербанка (SBER, +8.0%) рекомендовал годовые дивиденды в размере более 36% чистой прибыли по МСФО (12.0 руб. на акцию каждого из типов), что оказалось выше нижней границы прогнозов (мы ожидали выплаты на уровне 35% от чистой прибыли). Акции Мегафона (MFON) подорожали на 4.3%, ММК (MAGN) – на 3.4%, Норникеля (GMKN) и Роснефти (ROSN) – на 3.3%.

Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ОВК (UWGN) подорожали на 14.0%, ЧТПЗ (CHEP) – на 12.8%, ДЭК (DVEC) – на 6.1%, Распадской (RASP) – на 5.1% АвтоВАЗа (AVAZ) – на 4.7%.

Фондовые индексы США повысились на 0.9% - 1.7%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики движения.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося «отскока» по индексу РТС – пока нет серьезного усиления геополитических рисков, инвесторы могут сосредоточить внимание, например, на благоприятной для российского рынка динамике цен на энергоносители. Между тем данные технического анализа позволяют трактовать текущую ситуацию на рынке как формирование консолидационной фигуры по индексу РТС, в случае выхода из которой вниз станет возможным повторение заметного снижения.

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение коррекции вниз по паре доллар-рубль на фоне смягчения опасений, связанных с геополитикой.