Рубль использует паузы в геополитической борьбе себе во благо, но продолжит отступать

Во вторник, 17 апреля, торги на внутреннем валютном рынке по рублёвым парам завершились ростом в среднем на 0,55%. Курс американского доллара повысился на 0,64%, до 61,55 руб., курс евро – на 0,54%, до 76,13 руб.

Рубль с открытия перешел в наступление. Его укреплению способствовало решение Дональда Трампа не вводить новые санкции в отношении России, о котором стало известно в понедельник перед закрытием рынка. В моменте курс доллара снижался до 60 руб., однако день российская валюта завершила в минусе.

Также сбить цену на открытии могли экспортеры, которые продавали валютную выручку для уплаты налогов. Трейдеры воспользовались ситуацией и докупили валюту от 60 руб. против 65 руб. несколькими днями ранее. По итогам торгов 17 апреля курс доллара к рублю прибавил 39 копеек и дошел до 61.55 руб., курс евро – прибавил 41 копейку и достиг 76,13 руб.

В среду, 18 апреля, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $71,92 (+0,40%). Цена на нефть торгуется в пятидневном боковом тренде, поэтому рублёвые пары могут спокойно проигнорировать ценовые колебания на нефтяном рынке. На рынке Форекс доллар США демонстрирует смешанную динамику к основным валютам.

После снижения волатильности по рублёвым парам, Минфин РФ решил возобновить аукционы. Сегодня ведомство проведет аукцион, на котором разместит ОФЗ на сумму 20 млрд руб. Во вторник индекс RGBI вырос на 0,39%, до 142,37.

Учитывая вышеперечисленные факторы, скорее всего, курс рубля на Московской бирже откроется незначительным ростом. Рубль положительно отреагировал на новость об отсрочке новых антироссийских санкций. А вот экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что США готовят новые санкции и никакого замешательства по этому поводу нет. Никаких улучшений для рубля нет и не предвидится. Он останется под давлением, а трейдеры будут выкупать иностранные валюты на падениях. По курсу доллара жду восстановления до 64 руб., а по курсу евро – до 78,50 руб.