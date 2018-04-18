Мы ожидаем позитивного открытия индекса МосБиржи с повышением до 0,5%, вблизи отметки 2200 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2180, 2170 п. В качестве сильных сопротивлений выступят отметки 2220, 2230 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние бокового движения около отметки 2200 п. в ожидании новых значимых внешних сигналов. Попытки дальнейшей игры на повышение будут затруднены наличием близких технических сопротивлений.

Во второй половине дня в Европе и в США выйдет большое количество важных статистических показателей, которые в целом могут иметь смешанный характер. Наиболее же значимым из них станет вечерняя публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+2,22%) и РТС (+3,35%) завершили торги с сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Однако стоит отметить, что весь вчерашний прирост локального рынка акций состоялся уже в момент его открытия. Отечественные фондовые индексы начали торги с сильным разрывом вверх и провели остаток торгового дня в состоянии достаточно волатильной консолидации. Таким образом, их внутридневная динамика и влияние внешнего фона уже не имели принципиального значения.

Стимулом для столь резкого изменения настроений на локальном рынке стало ослабление опасений немедленного ужесточения внешних санкций со стороны США. В американских СМИ появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп не намерен вводить новые ограничительные меры против РФ в ближайшее время. Однако не стоит забывать о том, что как и в случае с ракетным обстрелом Сирии, подобные успокаивающие заявления могут являться дезинформацией. Очередная смена риторики в отношении России со стороны США способна в одночасье испортить настроения на локальном рынке.

К слову, напряженная военно-политическая ситуация в Сирии пока не переросла в еще более масштабный международный конфликт. Иными словами, вчерашний подъем локального рынка был связан всего лишь с тем, что в начале текущей недели не реализовались ожидавшиеся негативные сценарии. Стоит признать, что это весьма шаткое основание для продолжения коррекционного роста индексов МосБиржи и РТС в ближайшие дни. Скорее всего, они продолжат волатильное движение вблизи текущих, сравнительно низких уровней.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 4 п., или 0,35% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-8% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно сильнее рынка торговались бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +8,04%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +5,33%). Вчера они имели собственный повод для опережающего прироста. По итогам заседания наблюдательного совета кредитной организации была вынесена рекомендация о выплате годовых дивидендов по указанным бумагам в размере 12 руб. Таким образом, годовая дивидендная доходность по обыкновенным акциям «Сбербанка» составит порядка 5,8% от текущей стоимости, а по привилегированным бумагам – около 6,6%. Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявлял о том, что годовые дивиденды по этим акциям будут «очень серьезными». По итогам 2016 года они составили 6 руб., то есть вдвое ниже текущего уровня.

Бумаги RUSAL plc (RUAL RM, +6,85%) опередили индекс МосБиржи на фоне обнадеживающих заявлений премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что компании, подпавшие под новые санкции со стороны США, могут получить государственную поддержку. Кроме того, глава «Сбербанка» Герман Греф сообщил о том, что в настоящее время нет проблем с обслуживанием долга эмитента. С технической точки зрения акции алюминиевой компании продолжают выглядеть очень слабо. Кроме того, было бы преждевременно говорить о том, что «РусАл» сумел справиться со всеми многочисленными негативными последствиями недавних ограничительных мер со стороны США.

Существенно сильнее рынка торговались и другие представители металлургического сектора: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +3,32%), Северсталь (CHMF RM, +3,09%), ММК (MAGN RM, +3,41%), Полюс (PLZL RM, +3,28%), Мечел-ао (MTLR RM, +2,80%), Мечел-ап (MTLRP RM, +4,53%). Их опережающее повышение было обусловлено повышенной подвижностью указанных бумаг. Еще в ходе предыдущих торгов многие из них подверглись усиленным распродажам.

Некоторым позитивом для указанного сектора также выступила публикация ряда благоприятных отраслевых новостей. Золотодобывающая компания «Полюс» увеличила объемы производства золота, а также добычи и переработки руды по итогам 1 квартала в годовом выражении. Группа ММК увеличила продажи товарной металлопродукции, а также производства железорудного сырья и угольного концентрата по итогам 1 квартала 2018 года в сравнении с 1 кварталом 2017 года. Компания «Северсталь» увеличила чистую прибыль по МСФО в долларах США на 28,4% по итогам 1 квартала 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Существенно хуже рынка закрылись бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -0,17%), Татнефть-ап (TATNP RM, -3,87%), ПИК (PIKK RM, -1,85%), Polymetal (POLY RM, -0,20%), ФосАгро (PHOR RM, -0,94%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным повышением в пределах 0,3%. Контракты на нефть сорта Brent повысились в цене на 0,8%. Фьючерсы на золото умеренно подешевели на 0,3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 вырос на 1,5%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное.