Позитив на внешних рынках может перекинуться и на российские площадки

По итогам торгов 17 апреля индекс МосБиржи вырос на 2,22% до 2191,19 п., а РТС подрос на 3,35% до 1121,48 п. Основным поводом для оптимизма на российском рынке стало снижение геополитических рисков, а также неуверенность президента США в необходимости вводить очередные ограничения против РФ. Впрочем, есть и внутренние факторы, которые помогли местным покупателям почувствовать уверенность. Наблюдательный совет Сбербанка (+8,04%) рекомендовал выплатить дивиденды за 2017 год в размере 12 рублей на акцию. Таким образом, Сбербанк мгновенно приобрёл статус интересной дивидендной истории, а не только бумаги с потенциалом роста. Фактически, если учитывать планы руководства банка, то в перспективе 2-3 лет дивиденды могут увеличиться в 1,5-2 раза. «Северсталь» (+3,09%) ещё накануне объявила об изменениях в дивидендной политике, задав весьма высокий ориентир для сектора. Утром во вторник вышел отчёт по МСФО, который показал рост прибыли в I квартале на 28,4% при росте выручки на 23%. ММК (+3,41%) увеличил производство стали в I квартале на 2,7%. ТМК (+1,92%) увеличила отгрузку труб в I квартале на 16%. В лидерах роста и падения также оказались привилегированные акции Сбербанка (+5,33%), «Распадская» (+5,15%), «Россети» (+4,56%), привилегированные бумаги «Мечела» (+4,53%), «Мегафон» (+4,33%), а также «Уралкалий» (-5,25%), привилегированные акции «Татнефти» (-3,87%), «ПИК» (-1,85%), «ФосАгро» (-0,94%), «Акрон» (-0,67%). Бумаги «РУСАЛа» (+6,85%) активно восстанавливались, но на горизонте уже сгущаются тучи в виде отказа японских трейдеров от поставок продукции компании. Единственно, рост цены алюминия на мировом рынке до максимума за шесть лет компенсирует часть потерь. Если внешняя ситуация останется достаточно спокойной, то у рынка появляются поводы для дальнейшего восстановления.

Рубль начинал день бодрой атакой на доллар, но всё же большую часть дня провёл в ослаблении. Баррель Brent остаётся в районе 4400 рублей, что делает рубль чрезмерно ослабшим. Вот и Д. Трамп обвинил Китай и РФ в искусственном занижении курса. В остальном конфигурация ставок МБК говорит о приближении налоговых платежей, которые в апреле могут достигнуть 1,7 трлн рублей. Единственным большим беспокойством для рубля остаются инициативы Госдумы, которая намерена одобрить рамочный закон о возможных экономических мерах против недружественных стран. В законе весьма много говорится о возможности запрета российского экспорта, включая ракетные двигатели, топливо для атомных станций и титан. Совершенно очевидно, что при подобных ограничениях поток валюты в страну резко сократится, а доля нефти и газа в структуре экспорта вновь возрастёт до неприличных размеров. В то же время есть гораздо более действенные способы, которые даже могут защитить рубль. Тем не менее к вечеру вторника доллар укреплялся на 0,64% до 61,557, а европейская валюта дорожала на 0,54% до 76,13.

Внешний фон перед стартом торгов в РФ вполне позитивный. Нефть вновь торгуется выше $72, большинство азиатских рынков растёт. Геополитическая ситуация пока спокойная, да и новых негативных сигналов из Вашингтона и Лондона нет. Поэтому ждём попыток укрепления рубля в начале торгов, а также роста индексов.