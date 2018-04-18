Рынок акций РФ подрастет, рубль мало изменится в начале дня

Рынок акций РФ и рубль подрастет вслед за мировыми рынками. Рубль начнет торги нейтрально, но будет получать поддержку от нефти.
ПРОГНОЗЫ
Ожидается открытие рынка акций с повышением до 0,5%, вблизи отметки 2200, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2180 и 2170, а в качестве сильных сопротивлений выступят отметки 2220 и 2230, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".
На стороне рубля играет устойчиво дорожающая утром нефть, кроме того, запланированное Минфином РФ размещение ОФЗ на 20 миллиардов рублей повысит спрос на национальную валюту, рассуждает Вадим Иосуб из компании "Альпари".
Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 60,9-62,2 рубля, для европейской валюты - 75,4-76,9 рубля, оценил он.
В среду сохранится тенденция к укреплению рубля: доллар проторгуется в диапазоне 61,50-60,50, евро 76-75 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 0,9-1,7% на фоне хороших данных по рынку недвижимости и промпроизводству США и продолжающегося сезона публикации финансовых отчетов компаний.
Азиатские биржи с утра росли на 0,2-1,4%, японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, китайский Shanghai SE Composite Index - на 0,6%.
Фьючерсы на фондовые индексы США с утра росли на 0,2%. Стоимость нефти на утренних торгах росла на 0,8%, до 72,12 доллара за баррель по марке Brent (июньский фьючерс).
Курс евро колебался на уровне 1,2371 доллара против 1,2370 доллара на закрытие предыдущих торгов.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Рынок акций РФ вырос по основным индексам на позитивных корпоративных отчетах и на фоне смягчения внешнего геополитического негатива.
Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 2,22% - до 2191,19 пункта, индекс РТС - на 3,35%, до 1121,48 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 0,39 рубля - до 61,55 рубля, евро - на 0,41 рубля, до 76,13 рубля.
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