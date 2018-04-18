FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рубль: изменчивые настроения


Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 

После появления накануне вечером сообщений о том, что введение новых американских санкций в отношении России откладывается, рубль открылся в положительной зоне и в первые часы торгов укрепился к доллару до 60,8. Однако позднее на лентах появились заявления высокопоставленных представителей США, из которых следовало, что это лишь временная пауза, и речи об отказе от введения новых ограничений не идет. Кроме того, цены на нефть в ходе довольно волатильных утренних торгов ушли в минус, к полудню скорректировавшись с 72 долл./барр. до 70,8 долл./барр. Сочетание этих факторов, а также возросший спрос на валюту со стороны локальных игроков российского рынка оказали давление на рубль, и примерно к середине дня курс USDRUB поднялся до 61,6. Во второй половине сессии рынок дважды тестировал отметку 62,0, но улучшение глобального аппетита к риску и восстановление цен на нефть поддержали рубль, который в итоге закрылся на отметке 61,53 (−0,6%). Торговая активность на российском валютном рынке по-прежнему несколько выше средних исторических значений: вчера оборот в паре доллар/рубль на Московской бирже составил 5,6 млрд долл. На фоне отсутствия ясности в отношении потенциального введения Вашингтоном антииранских санкций нефть провела волатильную сессию, но в итоге закрылась в положительной зоне (71,72 долл./барр.; +0,4%). Благодаря общему улучшению настроений на глобальных рынках сводный индекс валют развивающихся стран по итогам сессии вырос на 0,3%. Лучшую динамику показали корейская вона (+0,7%) и южноафриканский ранд (+0,6%).

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ