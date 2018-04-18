Рубль: изменчивые настроения

После появления накануне вечером сообщений о том, что введение новых американских санкций в отношении России откладывается, рубль открылся в положительной зоне и в первые часы торгов укрепился к доллару до 60,8. Однако позднее на лентах появились заявления высокопоставленных представителей США, из которых следовало, что это лишь временная пауза, и речи об отказе от введения новых ограничений не идет. Кроме того, цены на нефть в ходе довольно волатильных утренних торгов ушли в минус, к полудню скорректировавшись с 72 долл./барр. до 70,8 долл./барр. Сочетание этих факторов, а также возросший спрос на валюту со стороны локальных игроков российского рынка оказали давление на рубль, и примерно к середине дня курс USDRUB поднялся до 61,6. Во второй половине сессии рынок дважды тестировал отметку 62,0, но улучшение глобального аппетита к риску и восстановление цен на нефть поддержали рубль, который в итоге закрылся на отметке 61,53 (−0,6%). Торговая активность на российском валютном рынке по-прежнему несколько выше средних исторических значений: вчера оборот в паре доллар/рубль на Московской бирже составил 5,6 млрд долл. На фоне отсутствия ясности в отношении потенциального введения Вашингтоном антииранских санкций нефть провела волатильную сессию, но в итоге закрылась в положительной зоне (71,72 долл./барр.; +0,4%). Благодаря общему улучшению настроений на глобальных рынках сводный индекс валют развивающихся стран по итогам сессии вырос на 0,3%. Лучшую динамику показали корейская вона (+0,7%) и южноафриканский ранд (+0,6%).