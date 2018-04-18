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Денежный рынок: вслед за валютным курсом


Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 

На протяжении большей части вчерашнего дня ставка однодневного валютного свопа оставалась на одном уровне вблизи отметки в 6,5%, и только перед самым закрытием сессии на МосБирже опустилась до 4,8%. Ее средневзвешенное значение повысилось до 6,33% (+10 бп). Кросс-валютные ставки следовали за динамикой валютного курса. На фоне произошедшего накануне укрепления рубля кривая NDF на открытии сместилась вниз. Ставки двигались вверх в течение дня, но, тем не менее, закрылись ниже уровня понедельника. Трехмесячная ставка NDF после утреннего снижения до 6,5% постепенно поднялась до 6,8% (−15 бп). Более длинные ставки снизились на 6–9 бп. Кривая кросс-валютных свопов сместилась вниз на 3-5 бп, в то время как ставки процентных свопов выросли в среднем на 2–4 бп. Ставки репо закрылись без изменений: средняя стоимость репо под залог ОФЗ составила 6,6–6,7%. Ставка RUONIA уже неделю держится примерно на одном уровне – в понедельник она составила 7,01%.

На недельных депозитах в ЦБ при лимите в 2,9 трлн руб. банки вчера разместили 2,58 трлн руб. против 2,66 трлн руб. на прошлой неделе. Также регулятор продал 3-месячные купонные облигации на сумму 115 млрд руб. (из предложенных 700 млрд руб.). Тем временем Федеральное казначейство предоставило банкам 57 млрд руб. ликвидности в рамках однодневного репо (по сравнению с предыдущим аукционом объем привлечения вырос на 50 млрд руб.).


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