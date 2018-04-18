Правительство обсуждает отмену льготной 10% ставки НДС: возможно ускорение инфляции

Вчера Дмитрий Медведев поручил правительству оценить последствия отмены льготной ставки НДС (она равна 10%). По оценке правительства, данная льготная ставка стоит бюджету около 0,6 трлн руб. недополученных доходов ежегодно, что эквивалентно 4% доходов федерального бюджета. Данное предложение правительства соответствует нашим ожиданиям, т.к. в прошлом году правительству удалось значительно улучшить собираемость налогов, особенно в части НДС. Из 1 трлн руб. дополнительных налоговых поступлений в 2017 г. примерно 0,3 трлн руб. связано с улучшением собираемости НДС, и при этом, потенциал для дальнейшего улучшения еще есть.

Таким образом, изменения ставки НДС, в том числе отмена льготной, наиболее оптимальный вариант увеличения бюджетных доходов.

Тем не менее, поскольку в основном эта льготная ставка распространяется на продукты питания, мы считаем, что в случае реализации этого предложения не исключен негативный эффект на инфляцию - ее рост.