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Мнения аналитиков

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S&P500 закрепится на уровне 2700 п благодаря сезону отчетности и хорошей статистике


Рынки
Ален Сабитов
Ален Сабитов
младший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 

Фондовые индексы США 17 апреля закрылись в плюсе (S&P500: +1,07%) на фоне новой порции квартальных отчетов, поддержавших оптимизм инвесторов. Среди лидеров роста оказался технологический сектор. Финансовые компании торговались хуже рынка. 

Доллар США укрепился по отношению к основным мировым валютам. В паре с евро доллар повысился с $1,2379 до $1,2369. 

International Business Machines Corp. (NYSE: IBM) сообщила о получении в 1-м квартале прибыли в размере $1,68 млрд ($1,82 на акцию) по сравнению с $1,75 млрд ($1,86 на акцию) годом ранее. Скорректированная прибыль составила $2,45 на акцию. Выручка за отчетный период повысилась до $19,07 млрд с $18,16 млрд годом ранее. Ожидался показатель прибыли $2,42 на акцию при выручке $18,83 млрд. Несмотря на рост доходов, маржинальность бизнеса IBM уменьшается, что 

Международная обстановка улучшается благодаря встрече главы ЦРУ с лидером Северной Кореи. Фундаментальные факторы в виде прибыли крупных компаний за 1-й квартал продолжают свидетельствовать об устойчивости американской экономики. Все это способствовало долгожданному закрытию образовавшегося почти месяц назад гэпа на уровне 2700 пунктов по S&P500. Рынок постарается закрепиться на новом уровне благодаря продолжающемуся сезону отчетности. Мы считаем, что в ходе торгов 18 апреля S&P500 поднимется на 0,3%, до 2715 пунктов. 

Из важной экономической статистики выделим данные о запасах сырой нефти в США и публикацию «Бежевой книги» ФРС. Мы рассчитываем на небольшое повышение запасов, которое может немного скорректировать цены на нефть. «Бежевая книга» должна стать очередным подтверждением благополучного состояния американской экономики и оптимистичных перспектив ее дальнейшего развития. 

Сегодня до открытия торгов отчитываются Abbott Labs и Morgan Stanley, после закрытия — Alcoa и American Express. Прогноз предполагает повышение выручки всех этих компаний. Улучшению финансовых результатов способствует налоговая реформа, а для Alcoa ввиду роста цен на алюминий складывается благоприятная конъюнктура.

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