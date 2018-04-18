Дискуссия о повышении НДС возобновляется

По информации СМИ, правительство обсуждает постепенную отмену льготной ставки НДС (ранее предполагалось плавное ее повышение с 10% до 18% за пять лет). Таким образом, трудные экономические решения, которые ожидались после выборов, продолжают выходить на повестку дня (недавно Д. Медведев инициировал обсуждение повышения пенсионного возраста). Главная цель этой меры - повысить адресность характера социальной поддержки.

Вероятно, государство будет компенсировать субсидиями потери только наиболее нуждающимся слоям населения, в то время, как сейчас выгоды от льготной ставки получают все.

Другой целью может являться снижение зависимости бюджета от нефти (ненефтегазовые доходы вырастут на ~600 млрд руб. в год). Вероятно, ради этого власти готовы пойти на некоторые «жертвы». Среди основных негативных моментов ежегодный рост инфляции (плавное повышение ставки налога будет иметь как прямой инфляционный эффект, так и будет негативно для ожиданий населения) и постоянное снижение покупательной способности доходов.

На наш взгляд, это затруднит восстановление потребления и замедлит снижение ключевой ставки.