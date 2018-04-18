Аукционы ОФЗ: внешние обстоятельства заставляют ужаться

Минфин все-таки решил возобновить аукционы, предложив скромный объем ОФЗ (20 млрд руб.) в сравнении с тем (~40 млрд руб.), который предлагался к размещению до последнего раунда санкций.
Кроме того, предлагается короткая дюрация: 4-летние ОФЗ 25083 (YTM 7,05%) и 5-летние ОФЗ 29012 с плавающей ставкой купона (40 б.п. над 6-месячной средней RUONIA, ставка текущего купона, истекающего 23 мая, составляет 8,95%, новая ставка, по нашим оценкам, составит 7,85% год.). Это предложение, по-видимому, нацелено на локальных покупателей, учитывая, что нерезиденты пока занимают выжидательные позиции в отношении рынка ОФЗ (не продают, но пока и не готовы покупать).
За прошедшую неделю доходности вдоль кривой ОФЗ снизились на 15-30 б.п. (так, доходность 10-летних бумаг опустилась на 22 б.п. до YTM 7,46%), аналогичную динамику продемонстрировали и госбумаги Турции, что обусловлено спадом геополитической напряженности. От представителей США поступают противоречивые заявления по поводу дальнейших санкционных действий (одни говорят о том, что рассматриваются новые санкции, другие о том, что была путаница).
Но, по данным СМИ, посольством РФ в Вашингтоне было получено письмо от администрации Президента США, что "США не будут вводить новые санкции против РФ". Эта новость способствует снижению давления продавцов на ОФЗ, но предлагаемые бумаги имеют отрицательную маржу над RUONIA, и, как следствие, не интересны для покупок. Раньше интерес к фиксированной ставке был обусловлен ожиданиями снижения ключевой ставки <6,5% (сейчас они сместились вверх).
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