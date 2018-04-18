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Дорожающая нефть и аукционы Минфина возвращают рублю равновесие


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 

Российский рубль слегка отступает днем в среду в парах с иностранными валютами. Страхи относительно внешних осложнений понемногу стихают – невозможно бояться постоянно – и рынок возвращается к новой точке равновесия. Минфин РФ после недельного перерыва вернулся к аукционам по размещению ОФЗ, и это вполне можно трактовать как сигнал к стабилизации, в том числе валютной секции. Доллар США к настоящему времени стоит 61,61 руб. (+0,1%). Евро оценивается в 76,21 руб. (+0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 19 апреля, составляют 61,55 руб. за американскую валюту и 76,08 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 41 и 24 копейки соответственно. 

Пока Минфин отчитался о результатах размещения только одного из двух выпусков - 25083. При объеме размещения в 10 млрд руб. спрос составил 32,8 млрд руб. Скорее всего, по второму размещению будет схожая картина. Ведомство возвращается к аукционам очень осторожно, учитывая, что внешний фон в отношении России не поменялся, просто инвесторы стали привыкать к новому уровню риска. Спрос на ОФЗ поддержал «россиянина» в первой половине дня. Дополнительную опору оказывает и новая волна покупок в нефти.

Сырьевой рынок снова набирает скорость в покупках. Баррель североморской нефти Brent стоит $72,46 (+1,2%), бочка техасского сырья WTI дорожает на 1,4% и торгуется по $67,45. Информация от API, которая показала снижение запасов черного золота за неделю с одновременным сокращением запасов и бензина, и дистиллятов, уже учтена в ценах. Сегодня вечером будет представлен аналогичный отчет от Минэнерго США, но реакции рынка на его фоне будут, только если статистика покажет отклонение от ожиданий. Напомню, что средние рыночные прогнозы, основанные на результатах опросов Bloomberg, указывают на снижение запасов нефти на 1,4 млн баррелей.  

Доллар США завершит сегодняшнюю сессию в пределах отметок 61,40-62,55 руб., евро закроет торги в границах 76-77 руб. Похоже, что внутридневные диапазоны сжимаются до более-менее нормальных значений.

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