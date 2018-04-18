Репутация бренда обойдется Starbucks в $12 млн

Сеть Starbucks принесла официальные извинения за инцидент с арестом в одном из ее заведений двух афроамериканцев. Эти посетители отказались от покупки предложенных товаров и попытались вопреки правилам кафе воспользоваться туалетом. В результате возникшего недопонимания персонал был вынужден обратиться в полицию.
Публичность Starbucks не позволяет ей игнорировать данный кейс, поэтому в качестве реакции на него решено 29 мая вечером закрыть все рестораны сети в США и провести тренинг для их сотрудников. Это снизит выручку компании примерно на $12 млн, но это лишь 0,6% от средних месячных продаж. Негативный эффект для прибыли будет еще меньше — всего $1,6 млн. Таким образом, ощутимого финансового ущерба кофейному бизнесу тренинг не нанесет, но защитить бренд от дальнейших нападок СМИ его проведение способно. На конец 2017 года бренд Starbucks оценивался в $8,7 млрд, поэтому защитить его важнее, чем сэкономить $12 млн.
Подобные проблемы были у сети ресторанов Cracker Barell в 2004-м. Тогда компании пришлось выплатить штрафов на $8,7 млн для урегулирования конфликта. Надо заметить, что доходы компании после этой истории не пострадали: ее выручка в 2004 году выросла на 8,3%. Акции теряли до 20% в течение года на волне скандалов, однако после окончания судебного разбирательства котировки постепенно восстановились и по итогам года прибавили 10,4%.
Считаю, что глобально на акции Starbucks упомянутая история не повлияет. Целевая цена по компании до конца 2018 года остается прежней — $74,87.
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