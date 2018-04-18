Второй день ралли акций Сбербанка

В среду, 18 апреля, российский фондовый рынок продолжил восстанавливать потери, понесенные из-за геополитического конфликта в Сирии и нового пакета санкций со стороны США в начале месяца. Сегодня ММВБ прибавляет 2,4%, так же, как и РТС, что говорит о том, что рост рублевого индекса обеспечен именно спросом на активы, а не ослаблением курса рубля, как это было на прошлой неделе.

Основным драйвером роста стало официальное заявление Администрации Президента США, что Вашингтон пока не планирует вводить новые санкции в отношении России из-за химической атаки в Сирии. Более того, Москва в свою очередь отказалась от голосования по законопроекту о контрсанкциях, хотя рассуждения представителей властей о том, какие ответные меры должны быть, продолжают публиковаться в СМИ.

Дополнительную поддержку отечественному рынку оказывает дорожающая нефть. Баррель Brent спот пробил психологически важную отметку в $73 после выхода отчета API, отразившего неожиданное сокращение запасов нефти и нефтепродуктов. Послезавтра состоится встреча представителей ОПЕК и России по вопросу будущей кооперации, однако вопроса о прекращении «сделки о заморозке» на повестке дня не стоит, что, безусловно, на руку «нефтяным быкам». Согласно комментариям представителей картеля, они намерены придерживаться стратегии ограничения предложения с целью достичь дальнейшего роста нефтяных цен. Однако EIA высказались против подобной тактики, поскольку это может негативно отразиться на спросе.

Среди лидеров роста сегодня можно выделить акции Сбербанка (обычка +5%, префы +5,1%), которые второй день раллируют после объявления дивидендов за 2017 г., чуть лучше ожиданий рынка, а также на фоне комментариев Г.Грефа, что все долги санкционных компаний обеспечены и банк не видит рисков невыплаты по ним. Последнее, на наш взгляд, стало основным триггером роста котировок, поскольку после наложения санкций в отношении Русала основное опасение инвесторов заключалось в том, что Сбербанку придется создать 100%-ные резервы по долгам Русала и связанных с ним компаний, что могло бы сократить потенциальную прибыль банка за 2018 г. вдвое.