Предстоящая встреча ОПЕК и России может подтолкнуть нефть к новым максимумам

Американские биржевые площадки после двухдневного ралли в среду завершили торговую сессию разнонаправленно на фоне публикации Beige Book от ФРС США, в которой регулятор выразил опасения дальнейшего роста экономики из-за введения торговых пошлин.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,08%, закрывшись на отметке 2708,64 пунктов, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,16%, высокотехнологичный NASDAQ подрос на 0,20%. Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на четыре базисных пункта - до 2,87%.

Несмотря на то что экономика штатов демонстрирует уверенный рост и по оценке экспертов в I квартале 2018 года она может прибавить 2,5%, Марк Мобиус, ранее возглавлявший отдел Emerging markets в Franklin Templeton, не исключает падения S&P 500 в пределах 30% в среднесрочной перспективе.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 2,90%, закрывшись на отметке $73,77 на фоне вышедших лучше ожиданий данных по недельным запасам нефти в США от Минэнерго страны и ожиданий встречи стран ОПЕК и России, которая состоится в пятницу в Саудовской Аравии. На саммите планируется обсудить продление дальнейшего сотрудничества между странами участницами соглашения по сокращению добычи нефти, где Саудовская Аравия предлагает не останавливаться на достигнутых результатах и поставить целью для альянса довести сокращение запасов до 7-летних объемов. Ранее министр энергетики РФ Новак уже высказывался за «бессрочную» кооперацию с картелем.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $72,40 и $71, а закрепление цены на "черное золото" над $73,40 значительно повысило шансы на тест отметки $75.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2241,99 п., прибавив 2,30%. На данный момент локальная поддержка находится на отметке 2220 п. и основная 2200п. Сопротивление расположено на уровне 2250 пунктов.

На данном этапе поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает уровень 113800 п. уход под который может активировать продажи. Сопротивления расположены на 118500 п. и 120000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 60,85, укрепившись на 1,49% по отношению к доллару США. Однако на мой взгляд, на фоне новых максимумов котировок нефти укрепление национальной валюты могло бы носить и более выраженную динамику, так как в текущей ситуации складывается впечатление, что ценообразование в рубле носит далеко не рыночный характер.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре по-прежнему выступают отметка 62, при закреплении над которой российская валюта может снова потерять от рубля до пятидесяти копеек. Поддержка расположена на уровне 60 ее проход может вернуть рубль в диапазон 56-58.50.