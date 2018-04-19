Не исключено повышение индекса Мосбиржи к уровню 2270-2290 пунктов

Мы ожидаем позитивного открытия индекса МосБиржи с повышением около 0.4-0.7%, вблизи отметки 2255 п. Ближайшими поддержками станут уровни 2240, 2230 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2280, 2300 п.

После позитивного старта торгов не исключено дальнейшее повышение индекса МосБиржи в район 2270-2290 п. Сегодня участники локальных торгов будут отыгрывать очередное обновление долгосрочных максимумов во фьючерсах на нефть.

Во второй половине дня в США будет опубликовано несколько статистических показателей. Наиболее значимым из них станет выход еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 МСК).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+2,30%) и РТС (+2,95%) вновь завершили торги с сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. В отличие от вторника мы наблюдали не открытие локального рынка с масштабным разрывом вверх, а качественное внутридневное повышение, подтвержденное достаточно высокими торговыми оборотами. Этому способствовал улучшившийся внешний фон, что выразилось, прежде всего, в существенном повышении стоимости нефтяных контрактов. Более того, после публикации благоприятной еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США фьючерсы на нефть сорта Brent сумели обновить свой долгосрочный максимум. Уже после закрытия основных торгов в России они вплотную приблизились к отметке $74 за баррель. Это создает условия для позитивного старта локальных торгов в четверг.

Стоит отметить, что напряженная внешнеполитическая ситуация вчера несколько смягчилась. Противоречивые новости по поводу возможного ужесточения американских санкций в отношении России начинают приобретать комичный оборот. Официальные лица в США признали наличие «кратковременной путаницы» в этом вопросе. Позднее в СМИ появились слухи о том, что администрация президента США официально известила российское посольство о том, что принятия новых санкций в отношении РФ в ближайшее время не планируется. Президент США Дональд Трамп в этой связи сделал достаточно туманное заявление о том, что новые ограничительные меры против РФ будут введены «Как только она их вполне заслужит». Так или иначе, но индексы МосБиржи и РТС вчера обновили свои полуторанедельные максимумы. Таким образом, в них сформировались сигналы в пользу продолжения среднесрочной игры на повышение.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние контанго величиной в 7,5 п., или 0,65% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Намного сильнее рынка вновь выглядели бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +4,03%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +4,79%). Они продолжали отыгрывать недавнюю новость об увеличении годовых дивидендов на акции «Сбербанка» в 2 раза. После одобрения общим собранием акционеров они составят 12 руб. по обоим типам бумаг. Таким образом, годовая дивидендная доходность по обыкновенным акциям «Сбербанка» составит порядка 5,6%, а по привилегированным бумагам около 6,3% от цены вчерашнего закрытия.

Акции Polymetal (POLY RM, +8,50%) сильно повысились на фоне публикации в целом позитивных производственных результатов эмитента за 1 квартал текущего года. Добывающая компания сумела увеличить производство золота на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Консолидированная выручка группы «Полиметалл» в долларах США по итогам минувшего квартала возросла на 19%, до уровня $354 млн. Добавим, что инвесторов и спекулянтов не смутило текущее увеличение чистого долга компании, поскольку оно обусловлено сезонными факторами. Вчера акции Polymetal превысили свой уровень закрытия перед недавним обвалом рынка, состоявшимся 9 апреля. Вероятно, мы наблюдаем в них перелом среднесрочного нисходящего движения, развивавшегося с середины января.

Бумаги М.Видео (MVID RM, +3,22%) заметно опередили индекс МосБиржи в связи с публикацией данных по продажам торговой сети за 1 квартал текущего года. Чистые продажи М.Видео за указанный период возросли на 17,4% до уровня 61 млрд руб. (с НДС). Кроме того, реализация в перспективном сегменте онлайн-продаж увеличилась на 82.4%. Незначительное квартальное сокращение количества магазинов было обусловлено их переездом.

Напомним, что текущие масштабы бизнеса М.Видео могут существенно увеличиться в результате ожидаемого слияния с конкурирующей компанией «Эльдорадо». Более того, недавно появились слухи о том, что компания может поглотить еще одного прямого конкурента на внутреннем рынке, которым является торговая сеть «Медиа Маркт».

Слабее рынка вчера торговались бумаги Татнефть-ап (TATNP RM, -0,55%), Транснефть-ап (TRNFP RM, -0,14%), ФосАгро (PHOR RM, -0,86%), Уралкалий (URKA RM, -2,21%), САФМАР-ао (EPLN RM, -1,14%), ТМК (TRMK RM, -0,34%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с неравномерным повышением в пределах 0,3%. Контракты на нефть сорта Brent после сильного вечернего прироста вновь подорожали на 0.6%. Фьючерсы на золото незначительно повысились на 0,1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0,3%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное.