Итоги аукционов ОФЗ - плохой знак для рубля

Вчера рынок продолжил уверенный рост: индекс Мосбиржи прибавил за день 2,3%. Продолжилось ралли в акциях Сбербанка, которые подорожали на 4%.

Похоже, что сейчас российские активы все больше и больше будут обращать внимание на внешний фон. Одним из поводов для вечернего роста акций и рубля стала дорожающая нефть, приблизившаяся вплотную к отметке 74 доллара за баррель.

Взлету нефти способствовала информация Минэнерго США о том, что запасы нефти за неделю по 13 апреля уменьшились на 1,1 миллиона баррелей до 427,6 миллиона баррелей, в то время как рынок ждал снижения до 428,1 миллиона баррелей. Однако мы не видим поводов для продолжения роста нефти сегодня и не исключаем ее откат на фоне фиксации прибыли.

Около нуля отторговались американские индексы: Dow Jones снизился на 0,16%, S&P 500 прибавил 0,08%. Сейчас фьючерсы на них также торгуются около нуля.

Рубль ушел ниже отметки 61 и закрылся в районе 60,8 руб за доллар. При этом Минфин РФ вчера разместил ОФЗ лишь на 13 млрд рублей из предложенного рынку довольно небольшого объема 20 млрд рублей. Это плохой знак для российской валюты, говорящий, что спрос на рублевые облигации очень низок.

На вечерних торгах за счет укрепления рубля фьючерс на индекс РТС прибавил 1%, на 0,57% выросли фьючерсы на Сбербанк.

Мы ожидаем нейтральным сегодняшнее открытие, но затем по рынку может пройти фиксация прибыли. Рынок практически уже отыграл падение «черного понедельника» и сегодня стимулов для продолжения роста, за исключением дорогой нефти, не видно. Велика вероятность, что рубль попытается снизу вверх протестировать отметку 61, хотя среднесрочно мы ждем укрепления курса российской валюты ниже 60 руб за доллар.