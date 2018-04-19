Рынок проявит осторожность

Рубль получит поддержку от высоких цен на нефть - почти $74 за баррель, а также желания экспортеров продать доллары по высокому курсу из-за налоговых платежей на следующей неделе.
Кроме того, аукционы Минфина по ОФЗ показали, что в условиях угрозы введения новых санкций инвесторы готовы покупать бумаги с коротким сроком погашения и фиксированным купоном, чего пока не скажешь о бумагах с плавающей ставкой.
Однако, учитывая сообщения о подготовке боевиками военной операции на юге Сирии против правительственных войск, инвесторы займут выжидательную позицию относительно российского рынка, поскольку такой ход событий способен привести к новым санкциям США против РФ, что подтвердила администрация Белого дома.
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