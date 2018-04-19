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Поток позитива для отечественных активов продолжается


Рынки
Андрей Кочетков
Андрей Кочетков
аналитик компании "Открытие Брокер"
 

Внешний фон перед стартом торгов в России вполне позитивный.

Нефть дорожает и даже касалась отметки $74 за баррель Brent. Азиатские рынки преимущественно растут.

В Wall Street Journal появилась статья о том, что Германия настойчиво просит США исключить её из стран, которые обязаны реализовывать санкции против РФ.

Сам же президент США Д. Трамп сообщил, что он оказался самым жёстким президентом в отношении России. Более того, он считает, что дальнейшие ограничения для РФ стоит применять тогда, когда Россия серьёзно провинится. Соответственно, поток позитива для отечественных активов продолжается, что может сделать актуальным движение индекса МосБиржи в сторону 2280-2300 пунктов.

Рубль, как мы и прогнозировали в начале недели, движется в сторону 60 за доллар, чему способствует дорогая нефть, но также и ослабление рисков новых ограничений. Возможно, что атака рубля даже усилится на фоне спада рисков геополитики и нового экономического давления. Ответные меры РФ планируются уже на май, когда будет сформирован Кабинет министров. Однако уже сейчас вероятность ограничений на экспорт начала стремиться к нулю благодаря разумной позиции Министерства промышленности.

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