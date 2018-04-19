Рынок акций РФ и рубль вырастут на позитивном внешнем фоне. Высокие цены на нефть продолжат поддерживать укрепление рубля.

ПРОГНОЗЫ

Новые многолетние максимумы нефтяных цен, растущая Азия и некоторая стабилизация геоэкономической повестки позволят российским бумагам продолжить свой рост на открытии торгов, отмечает Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2220-2265 пунктов, по индексу РТС - 1145-1165, прогнозирует он.

Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал" ожидает позитивного открытия индекса Мосбиржи с повышением около 0,4-0,7%, вблизи отметки 2255 пунктов. Ближайшими поддержками станут уровни 2240, 2230 пунктов, в качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2280, 2300 пунктов, отмечает он.

"Новые локальные максимумы "черного золота" обеспечат и сегодня рост рубля на открытии рынка. Ожидаемый дневной диапазон для доллара - 60,2-61,5 рубля, для европейской валюты - 74,5-76 рублей", - считает Иосуб.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США завершили торги среды разнонаправленно на фоне публикации комментариев Федрезерва и отчетов компаний.

Фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно: фьючерс на индекс Dow Jones снижался на 0,05%, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,16%,, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,03%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут: австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,34%, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,15%, при этом гонконгский Hang Seng Index растет на 0,88%, шанхайский SSE Composite - на 0,57%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 73,84 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,48% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,2375 доллара против 1,2373 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос в среду по основным индексам вслед за нефтью и рублем и на улучшении геополитического фона.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 2,3% - до 2241,49 пункта, индекс РТС - на 2,95%, до 1154,55 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 71 копейку – 60,85 рубля, евро - на 85 копеек, до 75,28 рубля, следует из данных Московской биржи.