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ОФЗ: смешанные итоги аукционов


Облигации / Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 

Рынок ОФЗ вчера открылся на уровнях предыдущего дня, однако в следующие пару часов аппетит к риску улучшился, и к полудню кривая сместилась вниз на 2–3 бп. При этом активность была довольно небольшой: локальные игроки преимущественно покупали длинные облигации, в то время как крупные иностранные институциональные инвесторы в основном воздерживались от активных действий, а некоторые хедж-фонды продолжали сокращать риск. 

На регулярном аукционе первым был предложен к размещению ОФЗ-25083 с фиксированным купоном на сумму 10 млрд руб., который Минфин продал в полном объеме без дисконта к вторичному рынку (объем заявок на бумагу составил внушительные 33 млрд руб.). Итоги аукциона подстегнули дальнейший рост котировок, а вечернее укрепление рубля обеспечило рынку дополнительную поддержку. В результате, среднесрочные ОФЗ с фиксированным купоном закрылись снижением доходностей на 5–7 бп, а длинные выпуски снизились в доходности на 3–5 бп. Лучший результат показал ОФЗ-26219 (YTM 7,28%), опустившийся в доходности на 9 бп.

В то же время спрос на флоутер ОФЗ-29012 составил всего 6,9 млрд руб. против лимита в 10 млрд руб., и в результат Минфин удовлетворил заявок всего на 3,2 млрд руб., хотя цена отсечения была установлена на 0,4 пп ниже рынка (103,0 пп). По итогам сессии длинные и среднесрочные флоутеры скорректировались на 0,2–0,3 пп. Короткие бумаги оказались более устойчивыми, закрывшись без изменений. Индексируемый на инфляцию 5-летний ОФЗ-52001 укрепился на 0,2 пп (до 99,3 пп), а показатель вмененной инфляции составил 4,23%. Среди бумаг других развивающихся стран выделим 10-летние облигации Турции, которые вслед за ралли на валютном рынке снизились в доходности на 34 бп, до 12,25%.

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