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Сбербанк: переоценка соотношения риска и прибыли - сохраняем рекомендацию "покупать"


Рынки
Силуэты
Аналитики ВТБ Капитал
 

После публикации результатов за 1к18 по РСБУ и коррекции на российском рынке акций, спровоцированной санкциями США, мы провели переоценку инвестиционной привлекательности Сбербанка.

Во-первых, стресс-тестирование показало, что негативный эффект от санкций будет ограниченным.

Во-вторых, исходя из текущей риторики, мы полагаем, что вероятность распространения санкций на суверенный долг низка.

В-третьих, с начала года котировки акций Сбербанка снизились на 29%, тогда как спреды ОФЗ расширились всего на 40 бп.

Наконец, Сбербанк уверенно движется к достижению в конце 2018 г. целевого значения достаточности базового капитала на уровне 12,8%, благодаря чему основной фактор его инвестиционной привлекательности – возврат на капитал – остается неизменным.

Мы повысили наш прогноз по стоимости акционерного капитала на 85 бп, до 15%, чтобы отразить расширение спредов, а также снизили наш прогноз по чистой прибыли на 2019–2020 г. на 4–5%. Тем не менее, соотношение риска и прибыли мы по-прежнему считаем привлекательным. Наша прогнозная цена на горизонте 12 месяцев составляет 360 руб./ОА и 320 руб./ПА; ожидаемая полная доходность равна 79 и 83% соответственно.

Таким образом, мы рассматриваем произошедшую недавно коррекцию как хорошую возможность для покупки бумаг, нежели как смену направления. Мы подтверждаем рекомендацию Покупать. 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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