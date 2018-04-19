Эффект от "майских указов" оказался кратковременным

Вчера Росстат опубликовал макростатистику за март. К сожалению, она пока не позволяет оценить общий фактический эффект от "майских указов". Тем не менее, она показывает, что поддержка бюджетникам оказалась краткосрочной, это подтверждает тезис о том, что "прибавка" была выплачена в качестве премий. Так, годовые номинальные темпы роста зарплат в январе и феврале остались на повышенных уровнях (13,4% г./г. и 12,9% г./г., соответственно), но уже в марте вернулись к прежним, более умеренным значениям (9% г./г.). Отметим, что динамика реальных располагаемых доходов в марте осталась позитивной (4,1% г./г.), впрочем, вряд ли это произошло из-за "майских указов". Интересно, что на фоне позитивной динамики доходов населения розничные продажи показали лишь умеренный рост (2% г./г. против 1,8% г./г. в феврале), а общая динамика потребительских расходов (розничные продажи + услуги) даже ухудшилась (1,5% г./г. против 1,8% г./г. в феврале).

Мы полагаем, что расхождение в динамике доходов и расходов населения может быть обусловлено двумя факторами. С одной стороны, объем средств, выплаченных по "майским указам", оказался невысоким в абсолютном выражении (~50-60 млрд руб. в месяц). Этого оказалось недостаточно, чтобы обеспечить ускорение продаж. С другой стороны, возможно, что заметная часть дополнительных доходов бюджетников "осела" в виде сбережений на банковских депозитах (что подтверждается статистикой банковского сектора). Более подробно на вопросы по динамике доходов и расходов населения позволит ответить публикация доклада "Социально-экономическое положение России" за 1 кв. 2018 г. Там будет представлена динамика прочих доходов (в первую очередь, пенсий и "серых" зарплат), а также станет понятен объем (в млрд руб.) дополнительного прироста ФОТ в январе и феврале. Публикация намечена на 27 апреля.