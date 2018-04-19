Нефть и промышленные металлы подставили рынку свои плечи

По итогам вчерашних торгов приходится констатировать, что участники рынка пока не рвутся в бой и не спешат возвращаться на позиции, достигнутые в конце января этого года. Уж очень боязно слишком быстро идти вверх в нынешних условиях. И поэтому мы видим этакий ползучий мини рост, где каждая следующая ступенька преодолевается с трудом и как бы нехотя.

Вот и вчера мини позитив, который присутствовал на рынке к началу основной торговой сессии так и остался в течение всей основной торговой сессии таким же мини, несмотря на все усилия быков, которые периодически все же предпринимали попытки вытянуть котировки вверх. И вообще, за то что только один из трех индексов в итоге завершил день в минусе (DJIA-30) следует прежде всего благодарить нефть, которая своим 3-х процентным ростом дала сильный толчок спроса в акциях сырьевых компаний и которые в итоге и позволили удержаться индексу S&P500 в зеленой зоне.

Ну и кроме нефти свои «3 цента» в общий рост вложили также и товарный рынок промышленных металлов. Особенно старался алюминий, который на фоне отказа Японии покупать алюминий Русала, продолжает свое ралли и уверенно преодолел отметку в 2500 долларов за тонну. А ведь еще 2 недели назад цены на этот крылатый металл были ниже 2000! Такой взлет цен на споте не мог пройти мимо Alcoa (AA, +4,06%), тем более в преддверии выхода квартальной отчетности этой компании.

Что же касается индекса NASDAQ, то здесь существенную поддержку ему оказал спрос в акциях Amazon.com (AMZN, +1,60%), а также просто-таки бешеным спросом в акциях First Solar (FSLR, +6,74%) и чуть меньшим, но все равно очень ощутимым спросом в акциях Micron Technology (MU, +3,35%).

Кстати, что касается First Solar, то котировки акций этой интереснейшей компании пробили очень важный уровень сопротивления и вышли на 7-летний максимум. И следующее сопротивление у этих акций находится в районе $100, и именно туда скорее всего и пойдут сейчас цены. Так что, рекомендация большинства аналитиков по этой акции strong buy вполне оправдывается.

А вот кто вчера разочаровал, так это Lam Research (LRCX, -4,03%). Разочаровала даже не сама компания, квартальная отчетность которой, вышедшая накануне вечером, оказалась очень даже позитивной, а поведение участников рынка, которые на таком позитивном фоне начали ее активно продавать. Падение в ходе торгов достигало почти 7%, однако к концу торгов продавцы выдохлись и потери составили уже гораздо более приличные -4%.

Но главный лузер вчерашнего дня - это, конечно же, IBM (IBM, -7,53%). Правда, ничего удивительного в этом нет. Здесь по-прежнему работает железное правило, справедливое уже года 3 или 4: хочешь хорошо заработать - шорти IBM под выход отчетности. Наверное, уже никто не помнит, кроме биржевых статистиков, когда в последний раз котировки акций IBM росли после выхода отчетности. Минус, минус… Всегда минус!

Ожидания рынка 19 апреля

Если смотреть сегодня исключительно на азиатские рынки, то хочется все бросить и тут же бежать покупать акции - настолько здорово сегодня шли дела в Азии! Однако на этом позитив фактически и заканчивается, потому что уже на европейских торговых площадках царит полное безразличие. Европейские участники рынка ничего не хотят и ничего не желают. И поэтому все без исключения европейские индексы не могут оторвать голову «от подушки» и находятся в сотых долях процента от нулевых отметок.

Фьючерсы на американские индексы также показывают «умеренную облачность» в пределах от 0 до минус 0,2%. И это, надо заметить, на фоне прекрасно начавшегося сезона отчетности. Прошедшая ночь принесла новые подтверждения этому. И Alcoa (AA), и American Express (AXP), и еще целый ряд более мелких компаний показали очень хорошие результаты по итогам своей деятельности в 1-м квартале 2018 года, и их котировки дружно выросли на пост-маркете и продолжают сегодня расти на пре-маркете. Так, акции Alcoa к вчерашним +4% сегодня прибавляют еще +5%. Более 4% добавляют к своей капитализации и акции American Express. Так что на уровне бизнеса все хорошо.

Макроэкономические данные пока тоже ни у кого не вызывают беспокойства. Геополитическая напряженность в последние дни также пошла на убыль. Так почему бы не расти. Но вот как-то пока не идет… Аналитики объясняют это «рисками Трампа» - его непредсказуемостью и неуправляемостью. Да, эти риски конечно присутствуют на рынке. Но все же скорее всего, если ситуация не будет ухудшаться, то в какой-то момент инвесторы все же примут решение заходить в рынок, и тогда мы увидим дальнейшее движение наверх. Это в принципе может случиться в любой момент - и сегодня, и завтра или на следующей неделе. И к этому надо готовиться и потихоньку подбирать наиболее интересные и перспективные акции.

Что же касается конкретно сегодняшнего дня, то все же сильных движений пока не ждем. И продолжаем торговать текущие уровни. Плюс-минус 0,3% - вот и все, на что мы сегодня можем рассчитывать.