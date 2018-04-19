Потенциал роста акций “Магнита” может быть ограничен

К середине торгового дня четверга российские фондовые индексы показывали положительную динамику, но отступили от внутридневных максимумов. Рынки продолжали отыгрывать отсрочку новых санкций против РФ, высокие цены на нефть и благоприятный внешний фон.

Индекс Мосбиржи к 13.45 мск вырос на 0,13% до 2244,38 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,2%, до 1156,91 пункта.

Рубль к середине дня перешел от роста к снижению против доллара и евро. Так, доллар находился чуть выше отметки 61 руб, а евро - чуть выше 75,5 руб.

В лидерах роста пребывали бумаги “Мегафона” (+2,34%) и привилегированные акции “Сбербанка” (+1,84%). Акции “Магнита” подорожали на 1,53%. В лидерах падения были бумаги “ИнтерРАО” (-1,77%) и обыкновенные акции “Башнефти” (-1,67%).

Акции “Магнита” продолжают неспешный рост на умеренных объемах, которые не говорят о силе “быков”. Кроме того, бумаги находятся у психологически важной отметки 5000 рублей. На данный момент имеет смысл сохранять “длинные” позиции в расчете на движение в район максимумов февраля-марта текущего года 5150-5250 руб. Неспособность закрепиться выше 5000 руб, однако, укажет на возможность возобновления снижения – открывать новые “длинные” позиции от текущих уровней было бы опасно.

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