Заметит ли инфляция ослабление рубля?

По данным Росстата, инфляция с 10 по 16 апреля осталась на уровне 0,1% н./н. Годовая оценка, по нашим расчетам, даже немного снизилась (2,3% г./г.) - за счет эффекта высокой базы прошлого года. Динамика цен не отреагировала на ослабление рубля, произошедшее как раз на указанной неделе, что, впрочем, неудивительно - обычно в случае резких ослаблений валюты это отражалось в инфляции с лагом в 1-2 недели. Кроме того, подчеркнем, что падение рубля по факту оказалось небольшим (лишь 6%), а, как мы отмечали ранее, на цены заметно влияют лишь падения более 10%. Мы полагаем, что инфляция за апрель может даже показать замедление в годовом выражении в сравнении с мартом, а при сохранении стабильности рубля и при отсутствии новых внешних шоков рост цен вернется к прогнозируемой нами ранее траектории, которая предполагает постепенный спад годовых темпов к июню с их последующим ускорением до 3,7% г./г. к концу года.

С точки зрения монетарной политики произошедшее привело к тому, что, по крайней мере, риторика регулятора стала более консервативной. ЦБ уже успел сделать несколько достаточно "громких" заявлений (о возможном проведении валютных интервенций, о снятии ограничений на повышение ключевой ставки), что могло бы стать аргументом за сохранение уровня ставки на заседании 27 апреля. Кроме того, отметим, что т.к. эффект переноса курса проявляется с лагом (и может отразиться в майских цифрах по инфляции), ЦБ может предпочесть взять паузу и дождаться проявления этого эффекта. Впрочем, влияние на инфляцию, с одной стороны, обещает быть невысоким (с учетом умеренного ослабления рубля), а с другой - будет сложно различим из-за эффекта базы (будет усиливаться по мере приближения июня). Наконец, реализовавшееся ослабление рубля, при прочих равных, оставит инфляцию ниже 4% в этом году. Это, как мы полагаем, позволит продолжить снижения ставки.