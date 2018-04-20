Рубль во власти психологического фактора

В четверг, 19 апреля, торги по рублю завершились вблизи уровней закрытия в среду. Курс американского доллара повысился на 0,07%, до 60,89 руб., курс евро понизился на -0,12%, до 75,19 руб.

Курс рубля начал торги с роста. На открытии покупатели рубля черпали силы от роста нефтяных котировок и снижения вероятности введения новых антироссийских санкций. Курс доллара восстановился с 60,56 руб. до 61,21 руб., курс евро – с 75,09 руб. до 75,48 руб.

Рубль торговался в плюсе пять минут, после чего последовали его продажи. Устранить поддержку российской валюте могла новость о том, что Банк России для Минфина РФ возобновил покупки иностранной валюты в рамках исполнения бюджетного правила.

Во вторник регулятор купил валюты на 17,5 млрд руб. при плановом объеме этого месяца – 11,5 млрд руб. По среднему курсу доллара на уровне 61,50 руб. на 17 апреля объем покупок валюты составил $284,5 млн или 6,3% от среднего торгового объема $4,4 млрд в паре USDRUB_TOM на Московской бирже. Считаю его небольшим, чтобы влиять на динамику курса доллара.

В четверг на нефтяном рынке сформировался сигнал на продажу, указывающий на удешевление нефти марки Brent до $72,30. В пятницу, 20 апреля, в Азии доллар США торгуется в плюсе к своим конкурентам. Это указывает на то, что мы сегодня по нему можем увидеть ралли против российской валюты. Как только курс доллара проскочит уровень 61,32 руб., его рост уже ускорится на фоне технических факторов.

В паре евро/рубль ситуация неоднозначная. Здесь покупателям для развития восходящего движения нужно преодолеть отметку 75,77 руб. Также в конце недели может сработать психологический фактор – нежелание участников рынка оставлять длинные позиции по рублю на выходные.