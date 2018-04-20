Индекс Мосбиржи откроется вблизи отметки 2230 пунктов

Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением, вблизи отметки 2230 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2220, 2200 п. В качестве сильных сопротивлений выступят отметки 2250, 2260 п.

После нейтрального старта торгов наиболее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние безыдейного бокового движения в ожидании новых значимых сигналов. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона.

Выхода значимой иностранной статистики до закрытия основных торгов в России не запланировано. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости нефтяных фьючерсов.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,49%) и РТС (-0,08%) завершили торги с умеренным неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их существенный утренний прирост выглядел многообещающе, но оказался весьма непродолжительным. На протяжении всего торгового дня мы наблюдали медленное сползание отечественных индексов на негативную территорию. Отчасти этому способствовало умеренное ухудшение настроений на западных фондовых рынках. Кроме того, локальный фондовый рынок находился в состоянии краткосрочной перекупленности в результате масштабного двухдневного повышения.

Стоит отметить, что участники локальных торгов проигнорировали вчерашнее обновление долгосрочных максимумов в нефтяных фьючерсах. Между тем, контракты на нефть сорта Brent ненадолго превысили отметку $74,5 за баррель. В иные времена это могло бы вызвать у российских биржевых «быков» безудержный оптимизм. Однако сохраняющиеся геополитические риски и угроза дальнейшего ужесточения внешних санкций заставляют участников локальных торгов проявлять разумную осторожность. Добавим, что текущая неопределенность по поводу введения новых ограничительных мер в отношении РФ со стороны США носит лишь краткосрочный характер. Едва ли кто-то всерьез сомневается, что в среднесрочной перспективе санкционное давление из-за океана будет только усиливаться.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2,5 п., или 0,2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне заметного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Самым заметным движением на локальном рынке стало продолжение коррекционного подъема акций RUSAL plc (RUAL RM, +6,58%). Львиная доля их вчерашнего повышения сформировалась в результате открытия с сильным разрывом вверх. Поводом для утреннего гэпа послужили слухи о том, что алюминиевая компания ведет переговоры по поводу закупки глинозема и увеличения поставок алюминия в Китай в условиях наложенных на нее адресных санкций. Впрочем, согласно тем же слухам, каких-либо значимых договоренностей добиться пока не удалось.

Между тем, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что одним из возможных вариантов поддержки подвергшихся санкциям компаний могут стать государственные закупки их продукции. Добавим, что в результате недавнего введения ограничительных мер против «РусАла» в первой половине апреля состоялось сильное повышение мировых цен на алюминий. Этот побочный эффект должен увеличить рентабельность продаж отечественного алюминия по сохранившимся и новым каналам реализации.

Бумаги Лента др (LNTA RM, +1,62%) заметно подорожали против падающего рынка на фоне публикации консолидированных данных по выручке и продажам эмитента за 1 квартал текущего года. Выручка торговой сети за отчетный период возросла на 1,9% в рублях, что в текущих реалиях можно признать достаточно сильным результатом. При этом сопоставимые продажи (LFL) «Ленты» увеличились на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Добавим, что акции торговой сети уже сумели полностью отыграть свою недавнюю сильную просадку, состоявшуюся вместе с падавшим рынком в начале прошлой недели. Однако среднесрочная техническая картина в этих бумагах остается нейтральной и пока не формирует явных сигналов в пользу среднесрочных покупок.

Бумаги FIVE-гдр (FIVE RM, -3,94%) в отличие от бумаг Лента др заметно подешевели по факту публикации предварительных квартальных консолидированных операционных результатов эмитента. Высокий квартальный прирост чистой выручки эмитента в размере 20,2% был достигнут за счет увеличения торговой площади ритейлера. Вместе с тем, сопоставимые продажи (LFL) за отчетный период возросли лишь на 0,5%.

Заметно слабее рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -1,12%), Алроса (ALRS RM, -1,17%), Аэрофлот (AFLT RM, -1,69%), Yandex clA (YNDX RM, -2,12%), Русгидро (HYDR RM, -1,24%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Контракты на нефть сорта Brent незначительно подешевели на 0,2%. Фьючерсы на золото понизились в цене на 0,3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 потерял 0,1%. Гонконгский Hang Seng просел на 0,5%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному.